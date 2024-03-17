Murat Kurum'dan vaatlerini unutan İmamoğlu'na: "İstanbul da seni sandıkta unutacak”

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, vaatlerini unutan rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha eleştirdi. Kurum, "İstanbul da seni sandıkta unutacak” dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, CHP'li rakibi İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini unutmasına bir kez daha tepki gösterdi. Kurum, "Nasıl verdiğin sözleri unuttuysan, İstanbul da seni sandıkta unutacak” dedi.

Yerel seçimlere 13 gün kala İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdüren Murat Kurum, bugün Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı açılış törenine, Ümraniye’de düzenlenen Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma törenine, Topkapı’da Hak-İş buluşmasına ve Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Giresun Hemşehri İftarı’ programına katıldı.

İSTANBULLULAR ÖMRÜ TRAFİKTE HEBA OLDU

“Taşdelen-Yenidoğan-Alemdağ Kavşağı" ile Çekmeköy'ün trafik çilesinden kurtulacağını söyleyen Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu trafik sorunu nedeniyle eleştirdi. Kurum, "İstanbul’umuz, son 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz, tembel yönetimin elinde fetret dönemini yaşıyor, çile çekiyor. Mevcut CHP’li yönetim bu milleti trafik çilesine, ulaşım problemine mahkum etti. İstanbulluların 1 yılının 288 saatini, ömrünün 3 yılını trafikte heba ettiler” şeklinde konuştu.

Ümraniye'de Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma törenine katılan Kurum, "Bugün 5 yılda 46 bini afet konutunu bitirmiş, İstanbul’da 173 bin kentsel dönüşüm başlatmış, 365 bin sosyal konutu başlatmış, 81 ilde 72 milyon metrekareye millet bahçesi bitirmiş ve 40 tarihi meydanın ihyasını yapmış bir anlayışla karşınıza geldim" dedi.

İSTANBUL'DA SENİ SANDIKTA UNUTACAK

Topkapı’da Hak-İş buluşmasında konuşan Murat Kurum, mevcut İBB Başkanı’nın katıldığı televizyon programlarında 2019’daki verdiği vaatler sorulunca “hatırlamıyorum” demesine sert çıktı.

5 yıldır İstanbul’un gündeminde hizmetten çok bahanelerin ve algıların yer aldığını belirten Kurum, “İstanbul’da yaşamak zulüm haline geldi. İstanbul’da yaşamak çile haline geldi. 2019’da göreve gelirken birçok vaat verdiğini, bu vaatleri de unuttuğunu, hatırlamadığını tüm İstanbullular ve Türkiye gördü. Göreve gelmeden önce 230 kilometre metro yapma, yeşil alanı artırma, belediye çalışanlarına hakkaniyetli davranma, 115 bin konut dönüşümü sözü verdiler. Ama gelinen süreçte bunların hiçbirinin yapılmadığını gördük. Neyi gördük; 5 senedir algıların, iftiraların, dedikoduların arttığını gördük. Her zaman bir bahane üretildiğini gördük. Hizmetin değil algıların ardı ardına sıralandığını gördük. İstanbul’da artık maske düştü. İstanbullulara söylenen yalanların sonuna gelinmiştir. Kendisini unutan İstanbullular, sandıkta onlara verdiği sözleri hatırlatacak. Nasıl verdiğin sözleri unuttuysan, İstanbul da seni sandıkta unutacak” dedi.

‘Giresun Hemşehri İftarı’ programında vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, 1 Nisan’dan sonra İstanbul’u hak ettiği hizmetlere, hak ettiği projelere kavuşturacaklarını söyledi. Kurum şöyle konuştu:

"Bu kardeşiniz reklam değil, gerçek belediyecilik yapacak. Haksızlıktan yana değil, adaletten yana olacak. Ayrı gayrıdan değil, eşitlikten yana olacak. Öngörüsüz değil, daima vizyoner olacak. Kibirli değil şefkatli olacak. Zorlaştırmayacak kolaylaştıracak. Milletin değerlerine daima saygılı olacak.

Bakarız değil, yaparız diyecek. Geleceğini değil, geleceğinizi düşünecek. Asla hesap yapmayacak, gerektiğinde hesap verecek. Gerekenleri değil, fazlasını yapacak. Koltuğuna değil, İstanbul’a bağlı olacak. Bahane değil, çözüm üretecek. Daima yapan, daima üreten tarafta olacak ve bu şehre kazandırdığı her hizmetten sonra yediden yetmişe tüm İstanbulluların hayır dualarını alacak. Hep birlikte diyoruz ki geliyoruz işte halkın gücüyle. Yapacak iş çok, başka İstanbul yok. Nisan gelecek, dertler bitecek. Bir muradı var bu şehrin, yüzler gülecek"

BAŞAKŞEHİR'DEN MURAT KURUM'A SÜRPRİZ ŞARKI

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehirlilerle bir araya gelen Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a bir sürpriz yaptı. Kurum için hazırlanan ve büyük beğeni toplayan şarkı, sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.