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Haberler > Ekonomi > Pazarlarda Ramazan tarifesi! 250 TL indirim hesabı çıktı

Pazarlarda Ramazan tarifesi! 250 TL indirim hesabı çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Pazarlarda Ramazan tarifesi! 250 TL indirim hesabı çıktı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pazarlarda Ramazan ayı dolayısıyla düşürülen fiyatlarla marketlerden daha uygun fiyata alışveriş yapmak mümkün hale geldi. Esnafın paylaştığı bilgilere göre; alışveriş marketlere göre; 250 liraya kadar daha ucuza geliyor.

Ramazan ayında tüketici en uygun fiyatlı ürünleri araştırıyor. Aksaray'da esnaf Ramazan’ın gelmesiyle pazar fiyatlarının düşüşte olduğunu belirtirken fiyatların düşmesiyle yoğunluğun da arttığını kaydetti.

Pazarlarda Ramazan tarifesi! 250 TL indirim hesabı çıktı - 1. Resim

"BU AY ÇOK YOĞUN BİR KALABALIK VAR"

Pazar esnafı Turan Akar, “Pazar fiyatları çok ucuz gördüğünüz gibi, domates 30 lira, salatalıklar 35, kabak 15, biberler 50, 60 ve 70 türüne göre değişiyor. Patlıcanı 40 liraya sattık. Pazarda fiyatlar bayağı bir uygun, yani vatandaş tercih ediyor. Bu ay çok yoğun bir kalabalık var. Sabah biraz durgun oluyor. Saat 13.00’ten sonra başlıyor, akşam 18.00’e kadar iş oluyor. İşlerimiz güzel, herkesin işi iyi, vatandaş bu sene marketi değil de pazarı tercih ediyor” diye konuştu.

Pazarlarda Ramazan tarifesi! 250 TL indirim hesabı çıktı - 2. Resim

"MARKETLERE GÖRE UCUZ"

Ailesi ile birlikte pazar alışverişine çıktığını belirten Sergen Ayhan, “İftardan önce ailemizle beraber bir pazar alışverişine çıktık. Mübarek Ramazan ayında pazar fiyatlarının da biraz daha marketlere göre daha uygun olduğunu gördüm. Ramazan ayından dolayı da bir tık daha düşürülmüş. Yani markete göre pazarda 200-250 TL daha uygun bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Aldığım ürünlere göre” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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