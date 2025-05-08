O Ses Türkiye 2025 finalistleri kimler? Sahne onların karar izleyicilerin!

TV8 ekranlarının sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye programında finale gelindi. 11 Mayıs 2025 Pazar akşamı canlı yayınlanacak final bölümü ile O Ses Türkiye 2025 şampiyonları belli olacak. Finale hangi isimlerin kaldığı arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

TV8 ekranlarında O Ses Türkiye'de final için nefesler tutuldu. Canlı olarak ekranlara gelecek programda, izleyiciler 2025 yılının şampiyonunu belirleyecek.

Jüri üyeleri Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz’un takımlarındaki finalistler Pazar gecesi sahneye çıkarak tüm yeteneklerini sergileyecek.

Gecenin sonunda ise izleyicilerinden en çok SMS alan isim O Ses Türkiye 2025 şampiyonu olacak. Peki, O Ses Türkiye 2025 finalistleri kimler? İşte 2025 finalistleri...

O SES TÜRKİYE 2025 FİNALİSTLERİ KİMLER?

O Ses Türkiye 2025 finali için heyecan dorukta! Pazar günü 20.00'da TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak yarışma programında sadece bir kişi finale ismini yazdıracak.

Beyazır Öztürk'ün takımında 5 kişi, Gökhan Özoğuz'un takımında 4, Melike Şahin'in 3 ve Hadise'nin takımında 4 kişi vardır. Şu an için sosyal medyada bazı finalistlerin isimleri çok konuşulmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz günlerde Beyaz'ın takımından Funda'nın performansı çok fazla ses getirdi.

Birbirinden eşsiz seslere sahip 16 finalist arasında yalnızca bir kişi O Ses Türkiye 2025'2 isminden söz ettirecek.

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN FİNAL TAKIMI

Doğa Kılıç

Eren Can Çadırcı

Nehir Gür

Elçin Aytuna Durucan

Funda Kayacık

MELİKE ŞAHİN'İN FİNAL TAKIMI

Gamze Şeker

Polen Sena Yıldızoğlu

Seyit Ali Özen

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN FİNAL TAKIMI

Eray – Alp Gürsu

Fırat Tandoğan

Mert Özer

Ertuğrul Hayrullah

HADİSE'NİN FİNAL TAKIMI

Sakine Akın

Gözde Buldaş

Oğuz Kazandık

Jean Sarkıssyan