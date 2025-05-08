O Ses Türkiye 2025 finalistleri kimler? Sahne onların karar izleyicilerin!
TV8 ekranlarının sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye programında finale gelindi. 11 Mayıs 2025 Pazar akşamı canlı yayınlanacak final bölümü ile O Ses Türkiye 2025 şampiyonları belli olacak. Finale hangi isimlerin kaldığı arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.
TV8 ekranlarında O Ses Türkiye'de final için nefesler tutuldu. Canlı olarak ekranlara gelecek programda, izleyiciler 2025 yılının şampiyonunu belirleyecek.
Jüri üyeleri Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz’un takımlarındaki finalistler Pazar gecesi sahneye çıkarak tüm yeteneklerini sergileyecek.
Gecenin sonunda ise izleyicilerinden en çok SMS alan isim O Ses Türkiye 2025 şampiyonu olacak. Peki, O Ses Türkiye 2025 finalistleri kimler? İşte 2025 finalistleri...
O SES TÜRKİYE 2025 FİNALİSTLERİ KİMLER?
O Ses Türkiye 2025 finali için heyecan dorukta! Pazar günü 20.00'da TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak yarışma programında sadece bir kişi finale ismini yazdıracak.
Beyazır Öztürk'ün takımında 5 kişi, Gökhan Özoğuz'un takımında 4, Melike Şahin'in 3 ve Hadise'nin takımında 4 kişi vardır. Şu an için sosyal medyada bazı finalistlerin isimleri çok konuşulmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz günlerde Beyaz'ın takımından Funda'nın performansı çok fazla ses getirdi.
Birbirinden eşsiz seslere sahip 16 finalist arasında yalnızca bir kişi O Ses Türkiye 2025'2 isminden söz ettirecek.
BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN FİNAL TAKIMI
Doğa Kılıç
Eren Can Çadırcı
Nehir Gür
Elçin Aytuna Durucan
Funda Kayacık
MELİKE ŞAHİN'İN FİNAL TAKIMI
Gamze Şeker
Polen Sena Yıldızoğlu
Seyit Ali Özen
GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN FİNAL TAKIMI
Eray – Alp Gürsu
Fırat Tandoğan
Mert Özer
Ertuğrul Hayrullah
HADİSE'NİN FİNAL TAKIMI
Sakine Akın
Gözde Buldaş
Oğuz Kazandık
Jean Sarkıssyan