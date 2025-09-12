Özlem Vural Gürzel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özlem Vural Gürzel'in biyografisi merak ediliyor

Dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Özlem Vural Gürzel, siyasi kariyerine aktif olarak devam etmektedir. Son zamanlardaki açıklamalarıyla ön plana çıkan Gürzel'in kim olduğu merak konusu haline geldi.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Özlem Vural Gürzel 1984 İstanbul doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 41 yaşında olan Gürel, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun olarak kimyager unvanını almıştır.

Üniversite eğitimi tamamladıktan sonra Londra'da gitmiştir. Özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Siyasi kariyerine ilk olarak CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek aadım attı. Üç dönem Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevini üstlandi. Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi kadın meclisi üyeliği, Evimiz Beylikdüzü ve Elele Hayat kurucu üyeliği, ÇYDD üyeliği ile aktif olarak çalışmalarını da yürüttü. Evli ve iki çocuk annesidir.