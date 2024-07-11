Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak olan özel sporcu Ebrar Keskin, 17 yaşında

28 Ağustos-8 Eylül aralığında Paris'te yapılacak olan Paralimpik Oyunları'nda yarışacak olan özel oyuncu Ebrar Keskin başarıları ile gündemde yer alırken kimdir ve kaç yaşında merak ediliyordu. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamp yapan Keskin, madalya almayı amaçlıyor.

Atletizmde ulusal ve uluslararası olarak birçok başarı elde eden Ebrar Keskin, Paralimpik oyunlarında mücadele edecekken çalışmalarını sürdürüyor.

Paralimpik Oyunları'na katılacağımı için çok heyecanlı olduğunu belirten sporcu Milli takım antrenörlerinden Sevda Kalkan ile çalışıyor.

ÖZEL SPORCU EBRAR KESKİN KİMDİR?

28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Paralimpik Oyunları'nda edeceği mücadele için Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamp yapıyor.

En son İsveç'te yapılan Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın gülle atma F20 kategorisinde 13.65'le kişisel en iyi derecesini elde eden isim altın madalya aldı.

17 yaşındaki sporcu Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazanırken başarıları yakından takip ediliyor. Hazırlanırken turnuva için heyecanlı olduğunu aktaran Ebrar, "Paralimpik Oyunları'na katılacağımı için çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı dile dahi getiremiyorum. Genç bir sporcu olarak olimpiyatlara katıldığım için gururluyum. Hayallerimi gerçekleştirmeme çok az kaldı.

Paris'te hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Hiçbir rakibime bakmıyorum, çünkü önemli olan kendi performansım. En iyi derecemi orada yapmak istiyorum. Olimpiyatlarda da inşallah madalya elde edebilirim." dedi.

Milli takım antrenörlerinden olan Sevda Kalkan ise Ebrar'ın başarılarını överken şu sözleri söyledi:

"17 yaşında bir sporcuyla Paralimpik Oyunları'na katılmak gurur verici. Bizi şaşırtacağına ve kendi performansının çok çok üstüne koyacağına inanıyoruz. Şu an dünyada dördüncü sırada olan Ebrar, kendi kategorisinde dünyanın en genç sporcusu.

Ebrar, özel hayatındaki farklılıklarını asla spor hayatını karıştırmaz. Antrenmanlarda disiplinli ve öz güvenlidir. Onunla çalışmaktan çok mutluyum. İnşallah kürsüde yer alabiliriz."