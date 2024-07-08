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Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları kadrosunda Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç yer almadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları kadrosunda Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç yer almadı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek. Heyecanla beklenen turnuvaya kısa süre kala kadroda kimler var, kimler eksik gündeme gelirken kadroda yer almayanlar arasında Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç yer alırken neden yok, sakat mı araştırıldı. İşte Filenin Sultanları kadrosu 2024...

Ülkemizi Paris 2024 Olimpiyatları'nda temsil edecek olan Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu belli olurken adı yer almayan Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç için neden oynamıyor araması yapıldı. 

SİMGE AKÖZ, İLKİN AYDIN VE AYÇA AYKAÇ NEDEN YOK, SAKAT MI?

27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Paris 2024 Olimpiyatları kadrosunda Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç yer almazken neden olmadığına dair bilgilendirme henüz yapılmadı.

C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele ederken Olimpiyatlarda gruplar şöyle oldu:

A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan

B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya

C Grubu: Türkiye, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları kadrosunda Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç yer almadı - 1. Resim

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSUNDA KİMLER VAR?

8 Temmuz günü Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan kadro şöyle:

Pasörler:

Cansu Özbay
Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
Tuğba İvegin
Derya Cebecioğlu

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları kadrosunda Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç yer almadı - 2. Resim

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları kadrosunda Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç yer almadı - 3. Resim

PARİS OLİMPİYATLARI FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın turnuvada gruplarda oynayacağı 3 maçın tarihleri ve saatleri belli oldu. 

29 Temmuz | 10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024 |10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024 |10.00 Türkiye-İtalya

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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