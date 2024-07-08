Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları kadrosunda Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç yer almadı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek. Heyecanla beklenen turnuvaya kısa süre kala kadroda kimler var, kimler eksik gündeme gelirken kadroda yer almayanlar arasında Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç yer alırken neden yok, sakat mı araştırıldı. İşte Filenin Sultanları kadrosu 2024...

Ülkemizi Paris 2024 Olimpiyatları'nda temsil edecek olan Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu belli olurken adı yer almayan Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç için neden oynamıyor araması yapıldı.

SİMGE AKÖZ, İLKİN AYDIN VE AYÇA AYKAÇ NEDEN YOK, SAKAT MI?

27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Paris 2024 Olimpiyatları kadrosunda Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç yer almazken neden olmadığına dair bilgilendirme henüz yapılmadı.

C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele ederken Olimpiyatlarda gruplar şöyle oldu:

A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya C Grubu: Türkiye, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSUNDA KİMLER VAR?

8 Temmuz günü Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan kadro şöyle:

Pasörler:

Cansu Özbay

Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt

Hande Baladın

Meliha Diken

Tuğba İvegin

Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı

PARİS OLİMPİYATLARI FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın turnuvada gruplarda oynayacağı 3 maçın tarihleri ve saatleri belli oldu.

29 Temmuz | 10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024 |10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024 |10.00 Türkiye-İtalya