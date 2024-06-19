Filenin Sultanları'nın yarışacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde olacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri bugün netleşti. Heyecanla beklenen karşılaşmalara kısa süre kalmasıyla beraber ne zaman başlayacak, nerede oynanacak gibi sorular gündeme geldi. İşte rakiplerimiz...
C Grubu'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile eşleşen Filenin Sultanları'nın mücadelelerini yakından takip etmek isteyenler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hangi tarihte başlıyor aramasını yapmaya başladı. İşte tarihler...
PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN?
Organizasyon, 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşen kura çekimi sonucunda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
OLİMPİYAT OYUNLARUI KURA SONUÇLARI
A Grubu: Fransa, ABD, Çin, Sırbistan
B Grubu: Brezilya, Polonya, Japonya, Kenya
C Grubu: Türkiye, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti
Kaynak: Türkiye Gazetesi