Filenin Sultanları'nın yarışacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde olacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2024 14:43 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 14:47 - Güncelleme:

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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri bugün netleşti. Heyecanla beklenen karşılaşmalara kısa süre kalmasıyla beraber ne zaman başlayacak, nerede oynanacak gibi sorular gündeme geldi. İşte rakiplerimiz...