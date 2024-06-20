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Paşaköy'de olan 2.6 büyüklüğündeki deprem Alanya Merkez'den hissedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Paşaköy&#039;de olan 2.6 büyüklüğündeki deprem Alanya Merkez&#039;den hissedildi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20 Haziran günü öğlen saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından son dakika Alanya'da deprem mi oldu, ne zaman araması yükseldi. AFAD son verileri sayesinde anlık olarak erişebildiğimiz depremler listesi haberimizde yer alırken sarsıntı, küçük şiddette olmasına rağmen Alanya'da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün meydana gelen tüm depremlere ulaşabiliyoruz. Alanya'nın Paşaköy ilçesinde olan sarsıntının ardından az önce deprem mi oldu araştırması yapıldı. 

ALANYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

20 Haziran günü 15.18'de 2.6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken derinliği 4 km olarak ölçüldü.

Paşaköy'de olan 2.6 büyüklüğündeki deprem Alanya Merkez'den hissedildi - 1. Resim

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 20 HAZİRAN

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sayesinde ülkemizin her yerinde olan ufak ve büyük sarsıntıların ne zaman, nerede olduğuna erişebiliyoruz. Bugün meydana gelen sarsıntılar ise anlık olarak listede yer alırken Antalya, Muğla, Ankara, Balıkesir, Hakkari gibi illerimizdeki depremlerin bilgilerine erişebiliyoruz.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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