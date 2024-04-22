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Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir tüketicinin Patiswiss ürünü ile ilgili yapmış olduğu yorumun ardından yaşanan olaylardan ötürü istifasını veren Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu son dönemlerde sıklıkla merak ediliyor. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İşte Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Son dönemlerde Patiswiss çikolata markasının CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun istifası, geniş kitlelerin dikkatini çekti ve toplumsal tartışmalara yol açtı. Bir tüketicinin Patiswiss ürünü ile ilgili yaptığı yorumun ardından yaşanan olaylar, şirketin başındaki ismin ani ayrılışıyla sonuçlandı. Bu noktada birçok kişi Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir sorusu ile araştırmalar yaptı. Patiswiss CEO'su ve kurusucu olan Tunaoğlu hakkında merak edilenler şu şekilde...

ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU KİMDİR?

Ankara'nın girişimci ruhunu temsil eden isimlerden biri olan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, çikolata tutkusunu uluslararası bir markaya dönüştürerek iş dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Elektrik elektronik mühendisi olarak başladığı profesyonel hayatında tutkusunu takip eden ve her zaman bir çikolata dükkanı açma hayali kuran Yıldız Tunaoğlu, bugün dünya genelinde adından söz ettiren Patiswiss markasının kurucusu ve CEO'su olarak başarıya yelken açıyor.

Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu hayatı ve biyografisi - 1. Resim

ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU HAYATI VE KARİYERİ

Patiswiss çikolata markası, 35 farklı ülkede tüketicilerle buluşarak Ankara'dan çıkıp dünya çapında tanınan bir lezzet haline geldi. Elif Aslı Yıldız'ın liderliğindeki şirket, ABD, Rusya, ve İngiltere gibi büyük pazarlarda başarıyla yer edinerek uluslararası alanda da önemli bir oyuncu haline geldi.

PATISWISS CEO'SU ELİF ASLI TUNAOĞLU HAKKINDA

Bugün, Patiswiss'in ürün yelpazesi 450'den fazla çeşidi bulunuyor ve her biri özenle seçilmiş, zengin tatları ve üstün kalitesiyle tanınıyor. Çikolata severler için bir çeşit cenneti olan marka, 12 ana kategoride çeşitlendirilmiş ürünleriyle müşterilerin damak zevkine hitap ediyor. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun liderliğindeki Patiswiss, hem yerli hem de uluslararası müşterilerin beğenisini kazanarak çikolata endüstrisinde kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Fakat bir tüketicinin ürünün küflendiğine dair yaptığı yorumdan ötürü yaşanan tatsız olaylardan sonra görevinden istifa eden Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kendi sosyal medya hesabından açıklama yaparak olaylara açıklık getirmiştir. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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