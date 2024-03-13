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Ramazan’ın 4. günü kılınacak namaz, yapılacak ibadetler 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ramazan’ın 4. günü kılınacak namaz, yapılacak ibadetler 2024
Ramazan Ayı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bedenin ve ruhun dünyadan bir nebze de olsa soyutlanıp, maddi ve manevi olarak doyduğu 11 ayın sultanı ve içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındırdığı mübarek Ramazan ayında Allah’ın farz kıldığı oruç tutmanın yanında yapılması gereken ibadetler de vardır. Peki, Ramazan’ın 4. Günü okunacak dualar nelerdir? Ramazan’ın 4. Günü çekilecek tesbihler nelerdir? Ramazan’ın 4. Günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Ramazan, Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Bu ayı tam anlamıyla yaşayarak eda eden Müslümanlar normal zamandan fazla olarak Allah’a daha çok yakınlaşmaktadır ve ona ibadetlerini yerine getirip Allah’ı hoşnut etmektedirler. İşte size yardımcı olması açısından hazırladığımız haberimiz sizlerle. Ramazan’ın 4. Günü okunacak dualar nelerdir? Ramazan’ın 4. Günü çekilecek tesbihler nelerdir? Ramazan’ın 4. Günü yapılacak ibadetler nelerdir?

RAMAZAN'IN 4. GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Mübarek Ramazan ayının 11 ayın sultanı olması nedeniyle bolluğu, bereketi simgelemesi; herkesin daha çok Allah’a ibadetlerini yerine getirdiği bir ay olması açısından önemlidir. Ramazan ayının 4. Gününde 8 rekat nafile namazı kılınmalıdır. Kılınacak olan bu namaz teravih namazından sonra gece eda edilmelidir.

Bu namazın kılınışı şöyledir: Her rekatta Fatiha suresinden sonra 20 defa kadir suresi okunmalıdır. Bu namazı kılan kişi mahşer günü Müslüman olarak dirilir. Kabir sorularına ihlas suresini okur gibi cevap verir. Müslüman olarak ölür. Yüzü ayın 14’ü gibi parlak olur. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. 

Ramazan’ın 4. günü kılınacak namaz, yapılacak ibadetler! 2024 Ramazan ayının dördüncü akşamı okunacak dualar, çekilecek tesbihler - 1. Resim

Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan oruç ayında  sadaka vermek oldukça önemlidir. Ramazan ayının 4. Gününde camiye gidilip namaz kılmak ve çokça dua etmek önemlidir. Dua ederken aynı zamanda tövbe etmek ve veliyaullah kabr-i şeriflerini ziyaret etmek ve dua etmek oldukça önemlidir. 

ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazan ayının 4. Gününde çekilecek tesbihlerde bol bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bunun yanında “ Ya Erhame’r Rahimin” (Ey Merhametlilerin en merhametlisi) tesbihi çekilmelidir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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