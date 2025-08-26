Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rapçi VİO neden öldü? Aşkın Mert Şalcıoğlu'nun ölüm sebebi merak konusu oldu

Güncelleme:
Rapçi VİO neden öldü? Aşkın Mert Şalcıoğlu&#039;nun ölüm sebebi merak konusu oldu
Haberler

Sahne ismiyle "VİO" olarak tanına Aşkın Mert Şalcıoğlu, vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Rap müzikle çocukluğundan beri ilgilenen Vio, genç yaşta iyi bir çıkış yakalamıştı. Ancak Aşkın Mert Şalcıoğlu'nun ani ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini derin bir yasa boğdu. Peki, Rapçi VİO neden öldü? İşte tüm ayrıntılar...

Vio ya da gerçek adıyla Aşkın Mert Şalcıoğlu, Türk rapçi,şarkıcı ve söz yazarıydı. Yayınladığı şarkılarıyla ismini geniş kitlelere ulaştırmayı başarmıştı. Peki, Rapçi VİO neden öldü? İşte tüm ayrıntılar...

RAPÇİ VİO NEDEN ÖLDÜ?

Rapçi Vio'nun ölüm sebebi ani kalp durmasıdır. Üyesi olduğu M.O.B Entertainment'ın çıkış şarkısı Hoşgeldin Mahalleme'nin yayınlanma tarihinden iki gün önce 30 Mayıs 2018'de gece saatlerinde evinde kalbi durmuş bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı ve hayatını kaybetti. Aşkın Mert Şalcıoğlu'nun ölümünün ardından ilk açıklama hastaneden geldi. Ölüm sebebi ani kalp durması olarak belirtildi.

AŞKIN MERT ŞALCIOĞLU KİMDİR?

Aşkın Mert Şalcıoğlu, 14 Şubat 2000'de Artvin'de doğdu. Annesi Aysun Şalcıoğlu ve babası Murat Şalcıoğlu'dur.

Ailesi ile beraber İstanbul'a taşındı. Küçük yaştan beri Rap müziğiyle uğraşan Vio, Hip-Hop kültürünü benimsemiştir. Kısa sürede büyük çıkış yakaladı ve Türkiye’nin en iyi rap yıldızlarından biri olmaya aday gösterildi. MOB Entertainment'in bir üyesidir ve birçok şarkılarla kendini tanıttı.

