Paris Saint-Germain forması giyen ünlü futbolcu Desire Doue "öldü" iddiaları ile gündemi meşgul etmeye başladı. Özellikle Twitter (X), Instagram ve TikTok gibi platformlarda dolaşıma girmesi sebebiyle bu söylentiler daha çok kafaları karıştırmayı başladı.

Desire Doue öldü mü? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte geç yıldız hakkında tüm ayrıntılar...

DESİRE DOUE ÖLDÜ MÜ?

Desire Doue ölmemiştir, hayattadır. Öldüğüne dair hakkında çıkan iddialar tamamen asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır.

Désiré Doué aktif olarak hem kulübü PSG’de hem de Fransa Milli Takımı’nda futbol kariyerini sürdürmektedir.

DESİRE DOUE KİMDİR?

Désiré Doué. 3 Haziran 2005 yılında doğdu. Orta saha mevkiinde görev alan Fransız futbolcudur. Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giymektedir.

Paris Saint-Germain forması giyen Desire Doué, geçtiğimiz günlerde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Finalde iki gol ve bir asist kaydeden genç oyuncu, takımın en gözde isimleri arasındadır.

Doué'nin kardeşi Guéla ve kuzenleri Yann Gboho ile Marc-Olivier Doué de profesyonel futbolcu olduğu bilinmektedir.