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Saatler kaldı... KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Saatler kaldı... KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiSaatler kaldı... KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu ardından gözler sonuçlara çevrildi. KPSS ön lisans sonuçları için net tarihi ÖSYM duyurdu. Kamuda memur olarak görev almak isteyen ön lisans mezunları, sınavdan alacakları puanı merak ediyor. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) lisans sonuçları ardından gözler Ön Lisans sonuç takvimine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan binlerce aday, sonuç duyurusuna kilitlendi. ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen tüm sınavlar gibi KPSS ön lisans sınav sonuçları da T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilebilecek.

Saatler kaldı... KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiSaatler kaldı... KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM öğrenim düzeyine göre, gerçekleştirilen KPSS oturumlarının sonuç tarihini duyurmuştu. Buna göre, 2026 KPSS Ön lisans sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

SINAV PUANI 2 YIL GEÇERLİ OLACAK

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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