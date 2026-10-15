Sakarya'da okullar tatil mi, 16 Ekim cuma okul var mı? Son dakika Sakarya Valiliği duyurdu!

Sakarya'da okullar tatil mi, 16 Ekim cuma okul var mı merak edilirken okulların tatil edilip edilmediği belli oldu. Sakarya Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini açıkladı. Turuncu kodlu meteorolojik uyarının ardından alınan kararla birlikte il genelindeki resmi ve özel okulların yanı sıra Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde de eğitim yapılmayacak.

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Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kamu çalışanları için de idari izin kararı alındı. Vatandaşlar ve öğrenciler ise şimdi ''Sakarya'da okullar tatil mi, 16 Ekim cuma okul var mı?'' sorularına cevap aramaya başladı. Ayrıca ''Sakarya'da üniversiteler tatil mi?'' sorusu da gündemde. İşte, Sakarya Valiliği son dakika açıklaması...

Sakaryada okullar tatil mi, 16 Ekim cuma okul var mı? Son dakika Sakarya Valiliği duyurdu!

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ, 16 EKİM CUMA OKUL VAR MI?

Sakarya'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiği açıklandı. Sakarya Valiliği, kent genelinde beklenen şiddetli yağış nedeniyle resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Sakaryada okullar tatil mi, 16 Ekim cuma okul var mı? Son dakika Sakarya Valiliği duyurdu!

SAKARYA'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Sakarya'da üniversitelerde eğitim gören öğrenciler için de tatil kararı alındı. Valiliğin açıklamasına göre Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde 16 Ekim Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildi.

Sakaryada okullar tatil mi, 16 Ekim cuma okul var mı? Son dakika Sakarya Valiliği duyurdu!

SAKARYA VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Meteorolojik verilere göre ilimize “turuncu kodlu” şiddetli yağış uyarısı yapıldığından; ilimiz genelinde 16 Ekim 2026 Cuma günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okul ve kurumlarda ve ayrıca Rektörlüklerce Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde eğitim-öğretime 16 Ekim 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günde; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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