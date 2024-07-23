Şampiyonlar Ligi ön eleme turları para ödülü netleşti! İşte ön eleme turu galibiyet primi

UEFA, 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi ön eleme turları ve grup aşaması için dağıtılacak para ödüllerini açıkladı. Takımlar, ön eleme turlarında başarı göstererek büyük ödüller kazanma şansına sahip olacak.

UEFA, 2023-2024 sezonu için Şampiyonlar Ligi'nde takımlara verilecek para ödüllerini açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME GELİRLERİ

UEFA, 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olan takımlara büyük para ödülleri dağıtacak. Ön eleme turlarını geçen her takım 5 milyon euro kazanırken, elenen takımlara 3 milyon euro ödeme yapılacak. Grup aşamasına katılım sağlayan takımlar ise 15.64 milyon euro ile ödüllendirilecek. Grup maçlarındaki her galibiyet 2.8 milyon euro, beraberlik ise 900 bin euro değerinde olacak.

Grup aşamasının ardından, son 16 turuna kalan takımlar 9.6 milyon euro, çeyrek finale çıkanlar 10.6 milyon euro, yarı finale yükselenler 12.5 milyon euro, finalde kaybeden takım 15.5 milyon euro ve şampiyon olan takım ise 20 milyon euro alacak​.

UEFA, bu ödüllerin yanı sıra turnuvanın yayın haklarından elde edilen gelirlerle oluşturduğu havuzdan da takımlara ödeme yapacak. Ayrıca, UEFA Süper Kupa'ya katılan her takım 4.5 milyon euro, kazanan ise ek olarak 1 milyon euro alacak​.

Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve başarılı sonuçlar, kulüplerin mali açıdan büyük kazançlar elde etmesini sağlayacak. Özellikle grup aşamasına katılım ve elde edilecek galibiyetler, kulüplerin kasasına önemli miktarda para girmesini garanti ediyor.