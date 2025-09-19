Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 5. ayağı olarak yapılacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Peki Sea to Sky Dünya Şampiyonası nerede yapılacak, ne zaman? İşte detaylar...

SEA TO SKY DÜNYA ŞAMPİYONASI NEREDE YAPILACAK?

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 16. kez Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenecek.

SEA TO SKY ENDURO MOTOSİKLET YARIŞI NEREDE YAPILACAK?

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 8-11 Ekim 2025 tarihlerinde yapılacak. Sea To Sky organizatörü Semih Özdemir, 4 gün boyunca birbirinden heyecanlı yarışların yapılacağını söyleyerek "Özel yarış, plaj yarışı, orman yarışı ve son gün Çamyuva sahilden başlayarak Tahtalı Dağı zirvesinde bitecek olan dağ yarışımız ile en iyilerin en zor mücadeleyi verdiği etapla yarışımız sonlanmış olacak. Tahtalı Dağı’nın zirvesine ulaşan ve tüm geçiş noktalarını zamanında geçen sporcular kürsüde yer alacaklar. Bunun yanında demir, bronz, gümüş ve zirveye çıkanlar altın madalya almayı hak edecekler. Yarışımız ekstrem enduronun dünyadaki 8 ayağından birini oluşturuyor ve bu da en iyilerle bizleri bir araya getirmeyi sunuyor" cümlelerine yer verdi.