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Seda Kaçan, 19 Mayıs'ta TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda tek kadın olarak piste çıkacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seda Kaçan, 19 Mayıs&#039;ta TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda tek kadın olarak piste çıkacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk kadın pilot Seda Kaçan'ın 19 Mayıs günü piste çıkacağını gören vatandaşlar kimdir, kaç yaşında gibi sorulara cevap ararken hangi takımda olduğunu araştırdı. Türkiye'nin gururlarından bir tanesi olan Kaçan, takım arkadaşı olan İbrahim Okyay ile birlikte pistte mücadele edecek.

TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası'nda takımı TEXACO Team AMS ile piste çıkacak olan Türk kadın pilot Seda Kaçan gündemde yer alırken yarış ne zaman, saat kaçta araştırıldı. Heyecanla beklenen mücadeleye az bir süre kala pilotumuzun hayatı merak edildi.

19 Mayıs günü İtalya'da Vallelunga pistinde gerçekleşecek olan yarışta İbrahim Okyay ile birlikte yer alacak olan Kaçan, Macaristan'da gerçekleşen ve ilk ayak olan DSG kategorisinde 1. ve genel klasmanda 2. olmuştu.

İtalya, Macaristan ve Slovakya'da gerçekleşen yarış 4 ayak ve 8 yarış olarak düzenleniyor.

Seda Kaçan, 19 Mayıs'ta TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda tek kadın olarak piste çıkacak - 1. Resim

Mücadele öncesinde açıklamada bulunan başarılı isim şu sözleri söyledi:

"26 yaşında karting eğitimi alarak başladığım motor sporları kariyerimde bugün geldiğim nokta benim için çok gurur verici. TCR Avrupa Şampiyonası'nın ilk ayağında başarılı sonuçlara imza attık. İtalya’da da bunu tekrarlamak istiyoruz. Sezonu Avrupa şampiyonu olarak tamamlamak için önemli bir virajdayız. Başta Doritos, Pepsi ve Sixt olmak üzere desteğini esirgemeyen sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Bu başarılarda onların da payı büyük. İtalya'da da dereceye girerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda ülkemize kürsü hediye etmek istiyorum."

Kaçan, 2022'de Pist Şampiyonası kazanan ilk ve tek kadın, 2023'te Türkiye'yi temsil eden, 2023 TCR İtalya Imola yarışında yurt dışında yarışan ilk ve tek kadın olurken 2023'te  Türkiye Pist Şampiyonası Maksi grup genel klasman ikincisi başarılarına sahiptir.

Seda Kaçan, 19 Mayıs'ta TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda tek kadın olarak piste çıkacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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