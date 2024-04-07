Son sahura 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ramazan ayının son günlerinin içindeyken son sahura ne zaman kalkılacak sorusunun cevabı araştırılıyor.
Son sahura ne zaman kalkılacak, hangi güne denk geliyor sorularının cevapları araştırılıyor.
Son sahura 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan ayının son orucu 2024 yılında 9 Nisan Salı günü tutulacak.
Ramazan ayı 9 nisan Salı akşamı iftardan sonra sona eriyor.
Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak 12 Nisan Cuma günü sona erecek.