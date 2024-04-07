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Son sahura 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son sahura 8 Nisan&#039;ı 9 Nisan&#039;a bağlayan gece kalkılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan ayının son günlerinin içindeyken son sahura ne zaman kalkılacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

Son sahura ne zaman kalkılacak, hangi güne denk geliyor sorularının cevapları araştırılıyor. 

Son sahura 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayının son orucu 2024 yılında 9 Nisan Salı günü tutulacak. Son sahura 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak - 1. Resim

Ramazan ayı 9 nisan Salı akşamı iftardan sonra sona eriyor. 

Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak 12 Nisan Cuma günü sona erecek. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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