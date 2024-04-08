Son teravih bu akşam kılınacak! Ramazan’ın son teravih namazı bu akşam kılınıyor

Ramazan ayının son günü 9 Nisan Salı günü idrak edilecek. Son orucun da 9 Nisan Salı günü tutulması nedeniyle son teravih de mi yarın akşam sorusu kafa karışıklığına yol açabiliyor. Peki, son teravih hangi gün, ne zaman kılınacak? İşte son teravih namazına ilişkin bilgiler…

Son teravih ne zaman kılınacak 2024? 9 Nisan Salı günü son oruç tutulacak. Ramazan ayının da son günü olan Salı günü aynı zaman son teravih de kılınacak mı merak ediliyor.

SON TERAVİH NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Son teravih namazı bu akşam yatsı namazının ardından kılınacak. Bu akşamki teravih namazı Ramazan ayının bu yılki 30. teravih namazı olacak.

Bu akşamki kılınacak olan son teravih namazının fazileti şu şekildedir:

Allah'ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: "Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah'ın Cemâl'ine nail olanlardır" Allah (cc) buyurdu ki: "İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim" Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.

SON TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Teravih namazları yatsı namazından sonra kılınmaktadır. Teravih namazı saatini öğrenebilmek için yatsı vaktini imsakiyeden kontrol etmek gerekir. İşte bazı illerin yatsı namaz vakitleri:

İstanbul: 21.07

Ankara: 20.48

İzmir: 21.08

Bursa: 21.04

Antalya: 20.50

Konya: 20.45

Adana: 20.32

Şanlıurfa: 20.18

Gaziantep: 20.24

Kocaeli: 21.02