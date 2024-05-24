Temmuz’da yapılacak olan PMYO polis alımı için TYT’den en az 250 ham puan alınması gerekiyor

Temmuz’da yapılması planlanan polis alımı duyurusunun ardından adaylar şartlar nedir merak etmeye başladı. 2024 yılında gerçekleşecek olan 3 bin polis alımının ne zaman olacağı ve başvuru kılavuzu gündemde yer aldı.

Polis Akademisi ve EGM tarafından yapılan duyurunun ardından 3 bin polis alımının detayları araştırıldı. Başvuru yapacak olan vatandaşlar ne zaman yapılacak sorusuna cevap ararken kaç puan gerekiyor araştırması yaptı.

Yapılan açıklamayla beraber 2 bin 500'ü polis, 500'ü komiser yardımcısı olarak toplamada 3 bin alım yapılacak.

Adaylar en az lise mezunu olmalı ve TYT'den en az 250 ham puan almalı. Başvurular henüz başlamazken, 8 Haziran'da gerçekleşecek olan TYT sınavının ardından başlayacak.

POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

TYT'den en az 250 ham puan almış olmak.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak.

Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

KOMİSER YARDIMCISI ŞARTLARI