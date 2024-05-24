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Temmuz’da yapılacak olan PMYO polis alımı için TYT’den en az 250 ham puan alınması gerekiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Temmuz’da yapılacak olan PMYO polis alımı için TYT’den en az 250 ham puan alınması gerekiyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Temmuz’da yapılması planlanan polis alımı duyurusunun ardından adaylar şartlar nedir merak etmeye başladı. 2024 yılında gerçekleşecek olan 3 bin polis alımının ne zaman olacağı ve başvuru kılavuzu gündemde yer aldı.

Polis Akademisi ve EGM tarafından yapılan duyurunun ardından 3 bin polis alımının detayları araştırıldı. Başvuru yapacak olan vatandaşlar ne zaman yapılacak sorusuna cevap ararken kaç puan gerekiyor araştırması yaptı.

Yapılan açıklamayla beraber 2 bin 500'ü polis, 500'ü komiser yardımcısı olarak toplamada 3 bin alım yapılacak.

Adaylar en az lise mezunu olmalı ve TYT'den en az 250 ham puan almalı. Başvurular henüz başlamazken, 8 Haziran'da gerçekleşecek olan TYT sınavının ardından başlayacak.

Temmuz’da yapılacak olan PMYO polis alımı için TYT’den en az 250 ham puan alınması gerekiyor - 1. Resim

POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Lise ve dengi okul mezunu olmak.
  • TYT'den en az 250 ham puan almış olmak.
  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak.
  • Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Temmuz’da yapılacak olan PMYO polis alımı için TYT’den en az 250 ham puan alınması gerekiyor - 2. Resim

KOMİSER YARDIMCISI ŞARTLARI 

  • Türk vatandaşı olmak
  • Lise ve dengi okullardan mezun olmak.
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi iki yaşından gün almamış olmak.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak.
  • TYT ve AYT'ye girmiş olmak.
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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