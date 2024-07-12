Rusya'da test uçuşunda düşen Sukhoi Superjet yolcu uçağının içerisinde 3 mürettebat bulunuyordu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2024 16:20 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 16:32 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

12 Temmuz günü Rusya'nın Moskova bölgesinde düşen 100 tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından Rusya son dakika ölü, yaralı var mı merak edilirken uçakta yolcu olup olmadığı gündemde yer aldı. Test uçuşu esnasında düşmesi sebebiyle içerisinde 3 mürettebat olduğu bilgisi öğrenildi.