Rusya'da test uçuşunda düşen Sukhoi Superjet yolcu uçağının içerisinde 3 mürettebat bulunuyordu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
12 Temmuz günü Rusya'nın Moskova bölgesinde düşen 100 tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından Rusya son dakika ölü, yaralı var mı merak edilirken uçakta yolcu olup olmadığı gündemde yer aldı. Test uçuşu esnasında düşmesi sebebiyle içerisinde 3 mürettebat olduğu bilgisi öğrenildi.
Moskova'da bir yolcu uçağının 3 kişilik mürettebatla test uçuşu yaptığı sırada düştüğü açıklanırken endişelendiren haberin ardından Rusya'da uçak mı düştü, neden araştırıldı.
RUSYA'DA UÇAK MI DÜŞTÜ, NEDEN 12 TEMMUZ?
12 Temmuz günü Rusya'nın Moskova bölgesinde Sukhoi Superjet 100 model yolcu uçağı düştü.
RUSYA SON DAKİKA UÇAK DÜŞMESİNDE ÖLÜ, YARALI VAR MI?
Test uçuşu esnasında düşmesi sebebiyle içerisinde yolcu bulunmazken ilk gelen bilgilere göre 3 mürettebat vardı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre uçak, deneme uçuşu yaparken düştü.
Mürettebat olan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken Rusya'da son dakika olayı olan uçak, ormanlık alana düştü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi