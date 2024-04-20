Trendyol 1. Lig’de Eyüpspor – Boluspor maçı 19.00’da başlayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol 1. Lig ve Süper Lig'de futbol heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler bugün oynanacak olan mücadeleleri araştırıyor. 21 Nisan günü Eyüpspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler saat kaçta, ne zaman sorularına cevap arıyor.
Şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken taraftarlar bugün oynanacak olan karşılaşmanın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
Eyüpspor ile Boluspor'un karşılaşacağı maç 19.00'da başlayacak.
Takip etmek isteyenler ise TRT Spor, Bein Sports Max 1 ekranlarından takip edebilecek.
Cumartesi günü oynanacak mücadeleler arasında yer alan maçlar şöyle:
16.30 | Heidenheim – Leipzig | Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV
16.30 | Köln – Darmstadt 98 | beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect
16.30 | Hoffenheim – Monchengladbach | Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect
16.30 | Wolfsburg – Bochum | Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV, Bein Sports beIN Connect
Konyaspor – Alanyaspor karşılaşması ise 16.00'da Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yer alacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi