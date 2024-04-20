Trendyol 1. Lig’de Eyüpspor – Boluspor maçı 19.00’da başlayacak

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Nisan 2024 17:11 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 17:14 - Güncelleme:

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Trendyol 1. Lig ve Süper Lig'de futbol heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler bugün oynanacak olan mücadeleleri araştırıyor. 21 Nisan günü Eyüpspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler saat kaçta, ne zaman sorularına cevap arıyor.