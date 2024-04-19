Serdar Topraktepe ilk maçından galip ayrıldı! Takımda yaptığı değişiklikleri açıkladı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, karşılaşmayı değerlendirdi ve takımda yaptığı dokunuşları anlattı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takımda Serdar Topraktepe, karşılaşmayı değerlendirdi.

CAMİANIN İHTİYACI VARDI

Serdar Topraktepe yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bu galibiyete bütün camiamızın ihtiyacı vardı, futbolcularımızın ihtiyacı vardı. Futbolcularımız bugün karakter koydu. Galip geldiğimiz için sevinçliyiz." diye konuştu.

HİSSETTİRMEYE ÇALIŞTIM

Topraktepe, "Beşiktaş'ta neleri değiştirdiniz?" sorusu üzerine "Futbolcularımızın iyi oyuncular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım, karakterli oyuncular olduğunu hissettirmeye çalıştım. Beşiktaş camiasının, Beşiktaş formasının çok büyük olduğunu ve onların da bu formaya layık olmasalardı bu takımda olmayacaklarına inandırdım. Onlar da Beşiktaş'ın formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. En önemlisi mücadelemizdi bugün." ifadelerini kullandı.

KUPA MAÇI DA ZOR OLACAK

Serdar Topraktepe, Ankaragücü ile hafta içinde oynayacakları Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için ise "Türkiye Kupası'ndaki maç daha zor olacak. Bunun için hazırlanacağız. Biliyosunuz camiamızın hedefi Türkiye Kupası. O maça kadar da iyi bir şekilde hazırlanacağız." dedi.