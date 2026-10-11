Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonuna ilişkin bilgi verdi. Açıklamayla birlilte Turistik Doğu Ekspresi seferleri için tarih belli oldu. Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyat satışları ne zaman başlayacak? En erken sefer ne zaman?

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında toplam 70 sefer gerçekleştireceğini bildirdi. Uraloğlu, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık 2026’da, Kars-Ankara yönündeki seferlerin ise 23 Aralık 2026’da başlayacağını belirterek bireysel bilet satışlarının 26 Ekim’de başlayacağını açıkladı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Demiryolu seyahatini Anadolu’nun tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturan Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35’er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak" ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi seferleri için tarih belli oldu! Bilet satışları ne zaman başlayacak?

TRENLER PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, CUMA GÜNLERİ HAREKET EDECEK

Sefer günlerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde trenlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Ankara-Kars yönünde son seferimizi 10 Mart 2027’de, Kars-Ankara yönünde ise 12 Mart 2027’de gerçekleştireceğiz" dedi.

BEŞ NOKTADA GEZİ MOLASI

Turistik Doğu Ekspresi’nin gezi amaçlı duruşlarıyla yolculara güzergah üzerindeki şehirleri görme imkânı sunduğunu belirten Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız. Yolcularımız böylece tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacak" diye konuştu.

BİREYSEL BİLET SATIŞLARI 26 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Bilet satışlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını 26 Ekim tarihinde başlatacağız. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek." ifadelerini kullandı.







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