Turistik Tuz Ekspresi'nin ilk seferi 18 Mayıs'ta Ankara Gar’ından saat 07.50’de yapılacak

Türkiye'nin en önemli ve tercih edilen yerlerinden biri olan Çankırı'ya düzenlenecek olan tren seferlerinin nereden nereye gideceği merak edilirken hangi günler olacağı da araştırıldı. Ankara’dan düzenlenecek olan seferlerin kalkış yapacağı yere dair merak edilenler...

Vatandaşları sevindiren haberin gelmesiyle beraber Turistik Tuz Ekspresi'nin detayları da araştırıldı. Çankırı'nın eşsiz güzelliklerini görmeye fırsat sunan seferler 90 sene önce yapılan Tenezzüh (Gezinti) Treni'nin devamı niteliğinde düzenleniyor.

Yerli ve yabancı turisti heyecanlandıran seferler, Çankırı Valiliği, Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ortaklığı ile düzenleniyor.

İlk seferi 18 Mayıs Cumartesi günü başlarken Ankara Garı'ndan 07.50'de kalkacak. Yolculukta tarihi sokaklar, yer altı tuz şehri, müzeler ve çeşitli yemeklerin olduğu alanlar görülebilecek. Trenin 250 yolcu civarı kapasitesi olması beklenirken programın sona ermesiyle beraber aynı gün içerisinde 19.40'ta Ankara'ya dönecek.

Yer Altı Tuz Şehri, Taş Mescit ve Çankırı Mevlevihanesi, Buğday Pazarı Medresesi, Çivitçioğlu Medresesi, Sultan Süleyman Cami gibi özel yerlerin ziyaret edilebileceği seferlerin turizme büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Ziyaretçiler Çankırı Müzesini ve Tarihi Çamaşırhane Müzesini de görebilecek.

18 Mayıs, 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde günübirlik olarak gerçekleştirilecek olan seferlerin bileti seyahat acentelerinden alınabilecek.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar konu ile ilişkin şu sözleri söylemişti:

“Yazılı ve görsel basın ile sosyal medya üzerinden tanıtım çalışmalarımıza başladık. Kapasitesi 250 kişilik olan trenler ile toplamda 4 seferde bin kişiyi şehrimize getirmeyi planlıyoruz. Bu 4 seferi başarıyla tamamladığımızda sonraki dönemlerde Çankırı, Ankara’nın günübirlik turizm merkezlerinden biri olacaktır. Aynı zamanda turizm anlamında Çankırı’ya artı katma değer sağlayacağına inanıyorum. Planlamalarımızı ona göre yapıyoruz”