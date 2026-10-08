Üç aylar 2026-2027 takvimi, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Ramazan ayının başlangıç tarihleri belli oldu.

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Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar için geri sayım sürüyor. Hicri takvime göre her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk gelen üç aylar, bu yıl aralık ayında başlayarak 2027 yılına uzanacak. Dini günler takviminde üç ayların başlangıcından Ramazan Bayramı’na kadar olan önemli dini günler de netleşti.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar, 2026 yılında 10 Aralık Perşembe günü Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. 2026-2027 dini günler takvimine göre 1 Recep 1448 tarihi 10 Aralık 2026’ya denk geliyor. Aynı tarih üç ayların başlangıcı olarak takvimde yer alıyor.

10 Aralık 2026 aynı zamanda Regaip Kandili olarak da idrak edilecek. Böylece üç ayların ilk günü ile Regaip Kandili bu yıl aynı tarihe denk geliyor. Üç aylar Recep ile başlayacak ardından Şaban ayıyla devam edecek ve Ramazan ayının sona ermesiyle tamamlanacak.

Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi aylara denk geliyor? Recep, Şaban, Ramazan tarihleri (2026-2027)

RECEP, ŞABAN, RAMAZAN TARİHLERİ

2026-2027 üç aylar takvimine göre Recep ayı 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak ve 8 Ocak 2027’ye kadar sürecek. Şaban ayının başlangıcı ise 9 Ocak 2027 Cumartesi olacak. Miraç Kandili 4 Ocak 2027 Pazartesi, Berat Kandili ise 22 Ocak 2027 Cuma günü idrak edilecek. Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi aylara denk geliyor? Recep, Şaban, Ramazan tarihleri (2026-2027)

2026-2027 üç aylar takvimi şöyle:

10 Aralık 2026 Perşembe

Üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili

4 Ocak 2027 Pazartesi

Miraç Kandili

9 Ocak 2027 Cumartesi

Şaban ayının başlangıcı

22 Ocak 2027 Cuma

Berat Kandili

8 Şubat 2027 Pazartesi

Ramazan ayının başlangıcı

5 Mart 2027 Cuma

Kadir Gecesi

8 Mart 2027 Pazartesi

Ramazan Bayramı arifesi

9 Mart 2027 Salı

Ramazan Bayramı 1. gün

10 Mart 2027 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. gün

11 Mart 2027 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. gün

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