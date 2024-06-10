Vizontele Tuuba, 2004 yılında Van Gevaş'ta kurulan kampta çekildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2024 16:05 - Güncelleme: 10 Haziran 2024 16:10 - Güncelleme:

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Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve yönettiği film, yayınlandığı günden beri büyük ilgiyle takip edildi. Günümüzde halen sevilerek izlenen Vizontele Tuuba, bu akşam televizyon ekranlarında yeniden yayınlanacak. Oyuncu kadrosu ve konusu merak edilirken nerede çekildi araştırılıyor.