Vizontele Tuuba, 2004 yılında Van Gevaş'ta kurulan kampta çekildi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve yönettiği film, yayınlandığı günden beri büyük ilgiyle takip edildi. Günümüzde halen sevilerek izlenen Vizontele Tuuba, bu akşam televizyon ekranlarında yeniden yayınlanacak. Oyuncu kadrosu ve konusu merak edilirken nerede çekildi araştırılıyor.
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı film, konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemde yer alırken bugün ekranlara gelmesiyle beraber hangi ilde çekilmiştir sorusu araştırılmaya başlandı. İşte oynayan isimler...
VİZYONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?
2004 yılında vizyona giren film, Van Gevaş'ta oluşturulan kamp alanında çekildi. Ankara'da geçen sahneler ise Aydınlıkevler Lisesi'nde çekildi.
16.022.456 TL hasılat elde eden proje, 111 dakika sürüyor. Müziklerini Rahman Altın ve Kardeş Türküler yaparken yapımcılığını Necati Akpınar, Zumrut Arol Bekce, Yılmaz Erdoğan üstlendi.
OYUNCU KADROSU
Filmde yer alan isimler şöyle:
Yılmaz Erdoğan, Tarık Akan, Altan Erkekli, İclal Aydın, Demet Akbağ, Tuba Ünsal, Tolga Çevik, İdil Fırat, Bican Günalan, Şener Kökkaya, Salih Kalyon, Tuncer Salman, Erdal Tosun, Bülent İnal, Celal Tak, Nuri Gökaşan, Zerrin Sümer, Sinan Bengier, Caner Alkaya, Cezmi Baskın, Zeynep Tokuş, Selim Erdoğan.
Kaynak: Türkiye Gazetesi