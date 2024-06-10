Bursa Bülbülü filmi Bursa, Bandırma ve Erdek'te çekildi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ata Demirer ve Cem Gelinoğlu'nun başrolünde oynadığı Bursa Bülbülü filmi, yayımlandığı günden beri büyük ilgiyle izlenirken bu akşam yeniden televizyon ekranlarında yayınlandı. Seyirciler ise nerede çekildi, hangi şehirde çekilmiştir sorularına cevap ararken oyuncu kadrosunda yer alan isimleri araştırdı.
13 Ocak 2023 tarihinde izleyici ile buluşan film, ilk günden itibaren büyük ilgiyle takip edildi. Oyuncu kadrosunda başarılı isimlerin yer aldığı filmin sahneleri dikkat çekerken nerede oynuyor merak edildi. İşte konusu ve oyuncu listesi...
BURSA BÜLBÜLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Bursa, Bandırma ve Erdek'te gerçekleşti. 13 Ocak 2023 tarihinde Disney+'ta yayımlanan filmin yönetmenliğini Hakan Algül yaparken, senaryosunu Ata Demirer yazdı.
OYUNCU KADROSU
Ata Demirer | Cengiz
Cem Gelinoğlu | Taşkın
Özge Özacar | Arzu
Tarık Papuççuoğlu | Şerafettin
Melek Baykal | Zeliha
Celil Nalçakan | Osman
Toygan Avanoğlu | Doktor Fatih
Neslihan Arslan | Bülent Ersoy
Ramiz Mullamusa | Küçük Emrah
Seda Türkmen | Sevda
Bedir Bedir | Cazgir
Filmin konusu ise kaset çıkarmak isteyen Cengiz'in serüvenini ele alıyor. Bursa'da bir çay bahçesinde şarkı söyleyen isim, Taşkın ile tanıştıktan sonra kaset çıkarmaya yaklaştığını düşünür. Abisinden borç alan Cengiz, Taşkın'ın kardeşi Arzu ile iletişim kurmaya başlar.
Kaynak: Türkiye Gazetesi