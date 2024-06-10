Bursa Bülbülü filmi Bursa, Bandırma ve Erdek'te çekildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2024 14:20 - Güncelleme: 10 Haziran 2024 14:28 - Güncelleme:

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Ata Demirer ve Cem Gelinoğlu'nun başrolünde oynadığı Bursa Bülbülü filmi, yayımlandığı günden beri büyük ilgiyle izlenirken bu akşam yeniden televizyon ekranlarında yayınlandı. Seyirciler ise nerede çekildi, hangi şehirde çekilmiştir sorularına cevap ararken oyuncu kadrosunda yer alan isimleri araştırdı.