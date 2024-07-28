Yalova Armutlu ilçesinde 2 yangın birden çıktı! Havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor

28 Temmuz Pazar günü Yalova'nın Armutlu ilçesinde yer alan iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınların son durumu hakkında Yalova Valisi açıklama yaptı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarının sayısı giderek artmaya başladı.

28 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Keçikayalıkları mevkiinde ve Kapaklı köyünde orman yangını çıktı.

YALOVA ARMUTLU YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Ekipler tarafından aktarılan bilgilere göre Kecilkayalıkları mevkiinde çıkan yangının yerleşim yerine yakın olduğu ve rüzgarın etkisi ile hızla büyüdüğü öğrenildi.

Bölgedeki yangını söndürmek için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, çevre ilçe ve beldelerdeki itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye ekipleri tarafından yangın yerleşim yerine ulaşmadan söndürülmeye çalışılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Valisi Hülya Kaya "Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada" dedi.