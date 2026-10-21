Yeraltı'nın Derya'sı Şükran Ovalı kimdir, hangi dizilerde oynadı?

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna katılan Şükran Ovalı, canlandırdığı Derya karakteriyle izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Özellikle Yargı, Paramparça ve Şeref Meselesi gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Şükran Ovalı'nın kariyeri yeniden araştırılıyor. Peki, Yeraltı'nın Derya'sı Şükran Ovalı kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncunun hayatı ve filmografisi...

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Yeraltı dizisi, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken Derya karakteri de hikayenin dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Dizinin ikinci sezonunda kadroya dahil olan Şükran Ovalı, Bozkurt'un geçmişindeki önemli bir karakter olan Derya'yı oynuyor.

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ovalı, lise eğitimini tamamlayana kadar İzmir'de yaşadı. Daha sonra İstanbul'a taşınan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Eğitiminin ardından televizyon ve sinema projelerinde rol almaya başlayan Ovalı, farklı türlerdeki yapımlarda canlandırdığı karakterlerle oyunculuk kariyerini geliştirdi. İlk sinema deneyimlerinden birini 2006 yapımı Pars Kiraz Operasyonu filminde yaşayan oyuncu, sonraki yıllarda televizyon dizilerinde de rol aldı.

Bez Bebek, Kahramanlar ve Bir Bulut Olsam gibi dizilerin ardından Kötü Yol, Şeref Meselesi, Paramparça ve Yargı gibi yapımlarında rol aldı.

Yeraltının Deryası Şükran Ovalı kimdir, hangi dizilerde oynadı?

ŞÜKRAN OVALI'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Yeraltı (2026)

İnci Taneleri (2026)

Başka Bir Gün (2025)

Kalpazan (2024)

Yargı (2022)

Menajerimi Ara (2020)

Ufak Tefek Cinayetler (2018)

Vatanım Sensin (2017)

Familya (2016)

Paramparça (2015)

Şeref Meselesi (2014)

Cinayet (2014)

Avrupa Avrupa (2013)

Kötü Yol (2012)

Leyla ile Mecnun (2012)

Reis (2011)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010)

Bir Bulut Olsam (2009)

Kahramanlar (2009)

Aşk Yakar (2008)

Bez Bebek (2007)

Vazgeç Gönlüm (2007)

Ezo Gelin (2006)

Şükran Ovalı'nın rol aldığı dijital yapımlar

Başka Bir Sen (2025)

Erşan Kuneri (2024)

Kal (2022)

Şeref Bey (2021)

Şükran Ovalı'nın oynadığı filmler

Cenazemize Hoş Geldiniz (2023)

Hazine (2022)

Poyraz Karayel Küresel Sermaye (2017)

Ekşi Elmalar (2016)

Şeytan Tüyü (2016)

Yeni Dünya (2015)

Nar (2011)

Ev (2009)

Alia (2008)

Pars Kiraz Operasyonu (2006)

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