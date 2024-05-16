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YKS yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor
Yks, Ösym, Sınav Tarihi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8-9 Haziran'da uygulanacak olan TYT - AYT sınavlarına kısa süre kala öğrenciler YKS sınav yerleri ne zaman açıkalanacak, açıklandı mı sorularına cevap arıyor. Adayların başvuru süreci 1 Şubat Perşembe günü başlamıştı. Giriş belgeleri yayınlanma tarihi...

Milyonlarca öğrencinin gündeminde YKS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih yer aldı. Heyecanla gün sayarken ne zaman belli olacak merak edildi. İşte ÖSYM takvimi...

YKS'ye girecek adaylar yerlerini sınavdan yaklaşık 10 gün önce öğrenebilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda da belgeler, oturumlardan 10 gün önce yayınlanmıştı.

Öğrenciler giriş belgelerine ais.osym.gov. tr sitesine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak erişebilecek. Henüz erişime açılmazken Mayıs ayının son haftası ile Haziran ayının ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

YKS yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor - 1. Resim

Sınav başvuruları 26 Şubat'a kadar devam ederken geç dönem 5-7 Mart aralığında gerçekleşmişti. ÖSYM'nin takvimine göre ise ilk oturum TYT 8 Haziran, ikinci oturum AYT 9 Haziran'da yapılacak.

YDT ise 9 Haziran günü öğleden sonra gerçekleştirilecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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