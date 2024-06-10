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Artvin - İspir arasını 25 dakika kısaltacak olan Yusufeli Merkez Viyadüğü yarın (11 Haziran) trafiğe açılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Artvin - İspir arasını 25 dakika kısaltacak olan Yusufeli Merkez Viyadüğü yarın (11 Haziran) trafiğe açılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yusufeli Grubu Baraj Köprüleri'nin son kısmı olan viyadük heyecanla beklenirken vatandaşlar ne zaman açılacak, açıldı mı merak ediyor. Çelik orthotropic köprü olarak adlandırılan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün trafiğe açılacağı tarih belli oldu. Ne kadar sürdüğü de netleşen viyadük hakkında bilgiler...

5 Şubat tarihinde son sürme işleminin gerçekleştiği viyadüğün birleşiminin tamamlanmasıyla beraber vatandaşlar ne zaman açılacağını araştırmaya başlarken ulaşım süresi kaç dakika merak ediyorken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamada bulundu.

YUSUFELİ MERKEZ VİYADÜĞÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Viyadük, 11 Haziran itibarıyla trafiğe açılacak. 

Uraloğlu, "Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü 11 Haziran Salı günü trafiğe açılacak. Yarın araç trafiğine açacağımız Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesi yaklaşık 15,5 kilometre, ulaşım süresi de 25 dakika kısalacak. Viyadüğümüz ile vatandaşlar zamandan, yakıttan tasarruf yaparak konforlu bir şekilde seyahat edecek." sözleri ile yarın hizmete açılacak olan viyadük hakkında bilgi paylaştı.

Yusufeli Merkez Viyadüğü yarın (11 Haziran) trafiğe açılacak - 1. Resim

Artvin - İspir aralığı 15,5 km olurken, seyahat süresi de 25 dakika kısalacak. 

Kış aylarında buzlanma, heyelan gibi olayların sonuçlarından kaçınabilmek, güvenli trafik ve rahat seyahat amacıyla gerçekleştirilen proje sayesinde 43 milyon lira tasarruf sağlanıyor.

Yusufeli Merkez Viyadüğü yarın (11 Haziran) trafiğe açılacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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