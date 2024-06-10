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Tarihi an geldi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yusufeli Merkez Viyadüğü yarın hizmete açılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Grubu Baraj Köprüleri'nin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü 11 Haziran Salı günü hizmete açacaklarını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) nedeniyle değişen karayolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün 11 Haziran Salı günü vatandaşın hizmetine sunulacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, barajın yapım süreci hakkında detay verdi.

Tarihi an geldi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yusufeli Merkez Viyadüğü yarın hizmete açılıyor - 1. Resim

"İTME SÜRME YÖNTEMİYLE YAPILDI"

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "çelik orthotropic köprü" olarak projelendirilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün itme-sürme yöntemiyle yapıldığını bildirdi.

ULAŞIM MESAFESİ 15,5 KM, SÜRESİ 25 DK

Yusufeli Barajı'nın yapımı dolayısıyla Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köyün taşındığını anımsatan Uraloğlu, "Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü 11 Haziran Salı günü trafiğe açılacak. Yarın araç trafiğine açacağımız Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesi yaklaşık 15,5 kilometre, ulaşım süresi de 25 dakika kısalacak. Viyadüğümüz ile vatandaşlar zamandan, yakıttan tasarruf yaparak konforlu bir şekilde seyahat edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi an geldi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yusufeli Merkez Viyadüğü yarın hizmete açılıyor - 2. Resim

Uraloğlu, köprünün sanat yapıları ve üstyapı imalatlarının tamamlandığını vurguladı.

Tabliyelerin yapımında yaklaşık 7 bin 100 ton çelik kullanıldığını kaydeden Uraloğlu,"Toplam 44 segmentin kaynak işlemlerini tamamlayıp 5 Şubat'ta son sürme işlemini gerçekleştirerek viyadüğün birleşimini tamamladık. 8 orta ayak, 2 de kenar ayak üzerine kurduğumuz köprünün en yüksek ayağı yaklaşık 150 metre. Ayrıca Sarıgöl Kavşağı'ndan başlayan viyadük T13 tüneline bağlandı." ifadelerini kullandı.

Tarihi an geldi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yusufeli Merkez Viyadüğü yarın hizmete açılıyor - 3. Resim

VİYADÜK İLE 43 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Uraloğlu, Yusufeli rölekasyon yolları bünyesinde toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 teknolojik köprü yapıldığını hatırlattı. Bu köprülerden Tekkale Viyadüğü, Yusufeli Baraj Viyadüğü ve Şilenkar Viyadüğü'nü daha önce hizmete aldıklarını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yusufeli Merkez Viyadüğü ile kış aylarında meydana gelen buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan gibi doğa olayları sonucunda yaşanabilecek tehlikelerin de önüne geçiyoruz, trafiğin güvenli hale getirilmesini ve seyahat konforunun artırılmasını sağlıyoruz. Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde, toplam 43 milyon lira tasarruf sağlanacak."

Tarihi an geldi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yusufeli Merkez Viyadüğü yarın hizmete açılıyor - 4. Resim

​​​​​​​Uraloğlu, Yusufeli Barajı ve HES ile kapanan vadi güzergahındaki yolların yerine yeniden inşa edilen kara yolunda iki yakayı birleştiren Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün trafiğe açılmasıyla yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arasındaki 16,2 kilometrelik yolun 685 metreye ineceğini de kaydetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
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