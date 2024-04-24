Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Yarı final maçlarının ardından finalistler belli olacak. Final maçında ZTK'yı kazanan takım gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan UEFA Avrupa Ligi'ne mi Konferans Ligi'ne mi gidiyor? İşte ZTK'yı alan takımın gideceği Avrupa Ligi...

Ziraat Türkiye Kupası'nı alan takım Avrupa'da nereye gidiyor? Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanıyor. ZTK'yı kazanan takımın gelecek sezon Avrupa'da kaçıncı ön eleme turundan başlayacağı ve kaç eleme oynayacağı merak ediliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANAN AVRUPA'DA NEREYE GİDİYOR?

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.

Bu sezon ZTK'yı kazanan takım, sezonu ilk 3 sıra içerisinde tamamlarsa, lig 4.'sü ekip UEFA Avrupa Ligi'ne, 5. olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek ilk ekip olurken, lig 3.'sü ise, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak ikinci temsilci olacak. Sezonu 4. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALİSTLERİ KİMLER?

Ankaragücü - Beşiktaş

Trabzonspor - Fatih Karagümrük

Final maçı 23 Mayıs 2024 Perşembe günü oynanacak.