Ziraat Bankası ve Vakıfbank mobil bankacılık uygulamasında erişim problemleri yaşanıyor (24 Mayıs)

24 Mayıs günü öğlen saatlerinde mobil uygulamalarda problem yaşanmasının ardından kullanıcılar Ziraat, Vakıf çöktü mü sorularına cevap aradı. Uygulamada işlem gerçekleştirirken sorun yaşanmasıyla beraber sorun mu var, neden giremiyorum aramaları yapıldı. "Vakıfbank mobil şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz" hatası.

Bugün 15.00 civarında uygulamada işlem yaparken ve giriş esnasında problem yaşayanlar çöktü mü merak ederken neden açılmadığını araştırdı. Kullanıcı raporlarına göre "Ziraat Bankası internet bankacılığına giremiyorum" ifadesi yer aldı.

Bugün Ziraat Bankası ve VakıfBank mobil uygulamasında bazı teknik problemler meydana geldi. Bazı kullanıcılar sorunsuz giriş yaparken bazıları işlemlerini gerçekleştiremedi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından sorun hakkında paylaşımlar yaptı.

Ekipten henüz bir açıklama gelmezken kısa süre içerisinde düzeltilmesi bekleniyor. Uygulamaların sorunsuz olarak çalışması halinde haberimizi güncelleyeceğiz.

Downdetector'da yer alan kullanıcı raporları şöyle: