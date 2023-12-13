Hasan Boğuldu filmi nerede çekildi? Hasan Boğuldu Şelalesi nerede?
Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi
1990 yapımı ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar ve Yalçın Dümer’in rol aldığı Hasan Boğuldu filmi için merak edilen konularda araştırmalar yapılıyor. Filmi izleyenler Hasan Boğuldu filminin çekim yerini öğrenmek istiyor. Hasan Boğuldu filmi nerede çekildi? detayları…
Yönetmenliğini ve senaristliği Orhan Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Hülya Avşar ve Yalçın Dümer'in yer aldığı 1990 yılı çıkışlı dram türünde sinema filmi Hasan Boğuldu filmi izleyicilerin gündeminde. Hasan Boğuldu filminin konusu gerçek bir hikayeden mi esinlendiği ve çekim yeri merak ediliyor. Hasan Boğuldu filmi zaman zaman televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Filmin çekim yeri ve detayları merak ediliyor.Hasan Boğuldu filmi nerede çekildi? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
HASAN BOĞULDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
33 yıl önce sinemada izleyici ile buluşan Hasan Boğuldu filmi Balıkesir ilinde çekildi. Filmin çekimleri Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapıldı. Hasan Boğuldu şelalesi de Kazdağlarında bulunuyor . Hasan Boğuldu göleti Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli parkı sınırları içerisinde yer alıyor.
HASAN BOĞULDU FİLMİ KONUSU NE?
Film Hasan’la Yörük kızı Emine’nin aşkını konu alır. Küçük bir kasabada yaşayan Hasan, bir gün pazarda gördüğü Emine’ye aşık olur. Emine, kasabanın civarında yerleşik bulunan Yüksekoba’ya mensup bir Yörük kızıdır. İlk görüşte birbirine aşık olan ikili gizlice görüşmeye başlar. Ancak Yörüklerin töresi, bir köylünün obaya damat olarak girmesine izin vermez. Umutsuzluğa kapılan Emine, Hasan’dan ayrılır. Ancak ikili uzun süre ayrı kalamayacaktır.
HASAN BOĞULDU FİLMİ OYUNCULARI
Hülya Avşar - Hacer / Emine
Yalçın Dümer - Murat / Hasan
Güzin Özyağcılar - Emine'nin Annesi
Atilla Ergün - Emine'nin Babası
Gülsen Tuncer - Hasan'ın Annesi
Aydın Tezel - Dede
Günay Güner - Kahveci Ömer
Mustafa Yavuz - İsmail Baba
Yılmaz Kurt - Ali