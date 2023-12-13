Hasan Boğuldu filmi nerede çekildi? Hasan Boğuldu Şelalesi nerede?

13 Aralık 2023 11:45 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 11:50

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini ve senaristliği Orhan Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Hülya Avşar ve Yalçın Dümer'in yer aldığı 1990 yılı çıkışlı dram türünde sinema filmi Hasan Boğuldu filmi izleyicilerin gündeminde. Hasan Boğuldu filminin konusu gerçek bir hikayeden mi esinlendiği ve çekim yeri merak ediliyor. Hasan Boğuldu filmi zaman zaman televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Filmin çekim yeri ve detayları merak ediliyor.Hasan Boğuldu filmi nerede çekildi? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HASAN BOĞULDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

33 yıl önce sinemada izleyici ile buluşan Hasan Boğuldu filmi Balıkesir ilinde çekildi. Filmin çekimleri Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapıldı. Hasan Boğuldu şelalesi de Kazdağlarında bulunuyor . Hasan Boğuldu göleti Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli parkı sınırları içerisinde yer alıyor.

HASAN BOĞULDU FİLMİ KONUSU NE?

Film Hasan’la Yörük kızı Emine’nin aşkını konu alır. Küçük bir kasabada yaşayan Hasan, bir gün pazarda gördüğü Emine’ye aşık olur. Emine, kasabanın civarında yerleşik bulunan Yüksekoba’ya mensup bir Yörük kızıdır. İlk görüşte birbirine aşık olan ikili gizlice görüşmeye başlar. Ancak Yörüklerin töresi, bir köylünün obaya damat olarak girmesine izin vermez. Umutsuzluğa kapılan Emine, Hasan’dan ayrılır. Ancak ikili uzun süre ayrı kalamayacaktır.

HASAN BOĞULDU FİLMİ OYUNCULARI

Hülya Avşar - Hacer / Emine

Yalçın Dümer - Murat / Hasan

Güzin Özyağcılar - Emine'nin Annesi

Atilla Ergün - Emine'nin Babası

Gülsen Tuncer - Hasan'ın Annesi

Aydın Tezel - Dede

Günay Güner - Kahveci Ömer

Mustafa Yavuz - İsmail Baba

Yılmaz Kurt - Ali