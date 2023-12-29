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    Masterchef 4. Ceketi kim aldı? 28 Aralık dün akşam Masterchef’te 4. Ceketi kim kazandı?

    TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star’da ceket giyerek finale kalacak son 5 yarışmacı için final mücadelesi devam ediyor. Dün akşamki bölümde bir yarışmacı daha şef ceketinin sahibi oldu. Masterchef’te 4. ceketi kazanan yarışmacının kim olduğu merak konusu oldu. Peki finale kısa bir süre kalan dördüncü ceketi kim giydi? İşte 28 Aralık Perşembe MasterChef 4. şef ceketinin kazananı…

    Masterchef 4. Ceketi kim aldı? 28 Aralık dün akşam Masterchef’te 4. Ceketi kim kazandı?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın juri üyeliği yaptığı yemek yarışması Masterchef All Star’da yarışmacılar arasındaki rekabet ve şampiyonluk heyecanı hız kesmeden devam ediyor.  Yarışmada finale adım adım yaklaşılırken, 4. Ceketin sahibi de belli oldu. Dün akşam programa konuk olan şef Mevlüt Özkaya, yarışmacılardan füme palamut yapmalarını istedi. İki etaplı yarışma sonunda en yüksek puanı alan  Eren, Hasan, Sergen, Kıvanç arasındaki 4 yarışmacıdan biri ceketi kazandı. Masterchef'te, en başarılı tabağın sahibi dördüncü ceketi almaya hak kazanan isim araştırılıyor. İşte 28 Aralık Perşembe MasterChef 4. şef ceketinin sahibi...

     MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM ALDI?

    28 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan 193. bölümde Masterchef'te finalist olarak 4. ceketi Sergen aldı. Masterchef All Star’da 3. ceketin sahibi Esra, 2. ceketi kazanan Barbaros, ilk ceketi giyen isim ise Tahsin olmuştu.

    Masterchef 4. Ceketi kim aldı? 28 Aralık dün akşam Masterchef’te 4. Ceketi kim kazandı?

    Düzenleyen:  - Hayatın İçinden
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Hayatın İçinden > Masterchef 4. Ceketi kim aldı? 28 Aralık dün akşam Masterchef’te 4. Ceketi kim kazandı?
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