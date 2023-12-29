Masterchef 4. Ceketi kim aldı? 28 Aralık dün akşam Masterchef’te 4. Ceketi kim kazandı?

29 Aralık 2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 08:08

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın juri üyeliği yaptığı yemek yarışması Masterchef All Star’da yarışmacılar arasındaki rekabet ve şampiyonluk heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarışmada finale adım adım yaklaşılırken, 4. Ceketin sahibi de belli oldu. Dün akşam programa konuk olan şef Mevlüt Özkaya, yarışmacılardan füme palamut yapmalarını istedi. İki etaplı yarışma sonunda en yüksek puanı alan Eren, Hasan, Sergen, Kıvanç arasındaki 4 yarışmacıdan biri ceketi kazandı. Masterchef'te, en başarılı tabağın sahibi dördüncü ceketi almaya hak kazanan isim araştırılıyor. İşte 28 Aralık Perşembe MasterChef 4. şef ceketinin sahibi...

MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM ALDI?

28 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan 193. bölümde Masterchef'te finalist olarak 4. ceketi Sergen aldı. Masterchef All Star’da 3. ceketin sahibi Esra, 2. ceketi kazanan Barbaros, ilk ceketi giyen isim ise Tahsin olmuştu.