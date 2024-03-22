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Haberler > Kültür - Sanat > 65 yaş üstü ücretsiz uygulaması Türkiye'de ilk kez Troya Müzesi'nde başladı

65 yaş üstü ücretsiz uygulaması Türkiye'de ilk kez Troya Müzesi'nde başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’de, 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri’nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde, Türkiye’de ilk kez 65 yaş üstü ücretsiz uygulaması başladı.

Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan birçok eserin sergilendiği Troya Müzesi'nde, ‘Altın Çağlar'a Özel Ayrıcalık’ projesi başlatıldı.

65 YAŞ VE ÜZERİ ÜCRETSİZ GİREBİLECEK

Proje kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların müze girişi ücretsiz oldu. 65 yaş ve üstü vatandaşlara aynı zamanda 5 kişi ve üzeri gruplara ücretsiz rehberlik ile Homeros Bahçesi turu ve ücretsiz içecek ikram edilecek.

TÜRKİYE'DE İLK... 

Bu projeyle Türkiye’de bir ilke imza atıldığını belirten Troya Müzesi Müdür Rıdvan Gölcük, “Geçtiğimiz günlerde ‘Altın Çağlar'a Özel Ayrıcalık’ isimli bir proje duyurduk. Bu projeye göre Troya Müzesi'ni ziyaret eden 65 yaş ve üzeri ziyaretçilerimize müze girişi ücretsiz olduğu gibi, yanı sıra 5 kişi ve üzeri gruplarda ücretsiz rehberlik, yanı sıra Homeros Bahçesi turu ve ücretsiz içecek ikramında bulunmaya başladık. Niçin böyle bir girişime başladık. Eğitim ve organizasyon departmanımız var ve müzelerde alışılageldiği şekilde bu eğitim departmanları daha ziyade çocuklarla beraber iş birliği yapmak konusunda projeler geliştirdiler. Fakat Türkiye'de ilk kez 65 yaş üstü ziyaretçiler konusunda eğitim departmanımız böyle bir uygulamaya başladı.

65 yaş üstü ücretsiz uygulaması Türkiye'de ilk kez Troya Müzesi'nde başladı - 1. Resim

"MÜZELER YAŞLI NÜFUS İÇİN DE PROAKTİF OLMALI"

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre Türkiye, 2023 yılında 65 yaş nüfusu toplam nüfusa oranı yüzde 10.2'yi buldu ve böylece çok yaşlı nüfuslu ülkeler sınıfına girdi. 65 yaş üstünün nüfusu oranının 2016 yılında yaklaşık yüzde 12'ye, 2030 yılında ise yüzde 23'ü bulması bekleniyor. Yani ülke nüfusu gittikçe yaşlanıyor. Dolayısıyla müzeler burada özellikle sadece çocuklara odaklanmayı bırakıp, yaşlanan nüfus için de daha proaktif davranmak durumunda. Biz de bu projeyle beraber 65 yaş üstü ziyaretçilerimizin yaşam boyu öğrenme serüvenlerine hem katkı sağlamak hem de demans gibi hastalıklardan bu yaş grubunun uzak kalmasında bir katkı sağlamayı hedefledik” dedi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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