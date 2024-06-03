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791 yıllık tarihi yapı bakımsızlık içinde! Kütahya Alaaddin Keykubad Camii dökülüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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791 yıllık tarihi yapı bakımsızlık içinde! Kütahya Alaaddin Keykubad Camii dökülüyor

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'nın termal turizm bölgesi Yoncalı'daki tarihi Alaaddin Keykubad Camii'nin bakımsızlığı görenleri hem hayrete düşürüyor, hem de kızdırıyor.

Caminin duvar ve tavanlarının büyük bir bölümünün harap görüntüsü ve bakımsızlığı vatandaşları üzüyor.

791 yıllık tarihi yapı bakımsızlık içinde! Alaaddin Keykubad Camii dökülüyor - 1. Resim

1233 yılında Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan ve Kütahya’nın en eski camilerinden birisi olan Yoncalı Alaaddin Keykubat Caminin bakımsız hali vatandaşların tepkisine neden oluyor.

791 yıllık tarihi yapı bakımsızlık içinde! Alaaddin Keykubad Camii dökülüyor - 2. Resim

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetindeki caminin daha bakımlı olmasını arzu eden vatandaşlar, yetkililerden duyarlılık göstermelerini istediler.

791 yıllık tarihi yapı bakımsızlık içinde! Alaaddin Keykubad Camii dökülüyor - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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