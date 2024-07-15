Aşkla düğümlenen sanat eserleri!! Tarihi 800 sene önceye uzanan halılar sergileniyor

Anadolu’nun, tarihi 800 sene önceye kadar uzanan eşsiz halıları, sanatseverlerle buluştu.

Anadolu’nun, tarihi 800 sene önceye kadar uzanan eşsiz halıları, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde (TİEM) hazırlanan “Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları” sergisiyle sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Geçen ay ICOC (International Conference on Oriental Carpets- Uluslararası Doğu Halıları Konferansı) çerçevesinde açılan sergide, Osmanlı ve Selçuklu devirlerine ait 38 tarihî halı görülebiliyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından rağbet gören sergi hakkında konuşan TİEM Müdürü Ekrem Aytar, “Müzemizin envanterinde yer alan 1.700 halı var. Bu halıları geçici sergilerle zaman zaman halı severlerle buluşturuyoruz. ICOC ile aynı döneme gelen halı sergimizde 38 halı yer almakta. Bu 38 halının içinde hiç sergiye çıkmayan Selçuklu halıları da bulunuyor. 13’üncü yüzyıldan kalan Selçuklu halıları gerçekten çok önemli. Yine aynı zamanda Osmanlının farklı dönemlerinde vakıf eserlerinde, camilerde bulunan halılar da bu sergimizde yer alıyor” ifadelerini kullandı. Sergi, 23 Ağustos’a kadar TİEM’de ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.