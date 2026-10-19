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Kültür - Sanat

Atların ve hatların sanatçısına veda: Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti

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Atların ve hatların sanatçısına veda: Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
Başlık ResmiAtların ve hatların sanatçısına veda: Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti

Türk özgün baskı sanatının öncülerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Süleyman Saim Tekcan, 86 yaşında hayatını kaybetti. At figürleri ve hat sanatını buluşturan eserleriyle tanınan usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Türk sanatının usta isimlerinden Süleyman Saim Tekcan dün hayata gözlerini yumdu… Bir müddettir tedavi gören Tekcan, 86 yaşında vefat etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllü sanatçı, Türk özgün baskı sanatının öncülerinden biri olarak sayılıyordu. Tekcan, at figürleri ile hat sanatını birlikte kullandığı gravür eserleriyle tanınıyordu.

TOPKAPI’YA BAKIN, HATLARIN ÖNEMİNİ GÖRÜRSÜNÜZ

Tekcan, 17 Şubat 2020 tarihinde Türkiye gazetesine verdiği geniş röportajında “Dünyaya çok millet gelmiş ama sadece eser bırakan milletler tanınıyor. Türk sanatçısı da kendi kimliğini meydana getirmek zorunda” demişti.

Atların ve hatların sanatçısına veda: Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
Başlık ResmiAtların ve hatların sanatçısına veda: Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti

Tekcan, eserlerinde yer verdiği hat sanatının kıymetini ise şu sözlerle anlatmıştı:

“Topkapı Sarayı’na bakın, hat sanatının ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Ancak sanatta yeni bir şey ortaya çıkarılmalı.”

“SEVMEK ZAMANI”NDA OYNAMIŞTI

6 Ekim 1940’ta Trabzon’da bir imamın oğlu olarak doğan Tekcan, 1961’de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun olduktan sonra Almanya’da baskı resim üzerine araştırmalar yaptı.

Atların ve hatların sanatçısına veda: Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
Başlık ResmiAtların ve hatların sanatçısına veda: Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
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Eserlerinde Doğu ve Batı’dan unsurları bir araya getiren Tekcan, 2004 yılında İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’ni (IMOGA) hayata geçirdi. Sanatçı Tekcan gençliğinde oynadığı “Sevmek Zamanı” ve “Çiçekçi Kız” gibi filmlerle de tanındı. Kendisi, “Sinema içerisinde bütün sanatları barındırıyor; bu bakımdan tek. Sinemadan çok şey öğrendim” demişti.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Süleyman Saim Tekcan, bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Mahmut Şevket Paşa Mezarlığı’na defnedilecek.

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