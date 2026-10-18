Türk halk müziği sanatçısı Soner Olgun, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı dostlarının duygu dolu sözlerle andığı Olgun’un eski eşi Özlem Koldaş’ın, “Bir kızımız var, Elif bana emanet Soner, hiç merak etme ona çok iyi bakacağım” sözleri salondakileri ağlattı.

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Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen cenaze töreni, sanatçının hayatını ve sanat yolculuğunu konu alan video gösterimiyle başladı.

Soner Olgun’a son görev! Eski eşinden ağlatan veda: Elif bana emanet, merak etme

Törenin sunuculuğunu üstlenen müzisyen Burhan Şeşen, Olgun'un hayatın merkezine mutluluğu koyan özel bir insan olduğunu belirterek, dostluğunu ve sevgisini yaşamı boyunca kalbinde taşıyacağını söyledi.

Soner Olgun’a son görev! Eski eşinden ağlatan veda: Elif bana emanet, merak etme

"ÇOK İYİ BİR EDEBİYATÇI, OYUN YAZARI VE DOSTTU"

Oyuncu Hüseyin Avni Danyal, törende yaptığı konuşmada, 1981'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdiğinde tanıştığı Olgun ile 45 yıllık bir dostluğu paylaştıklarını kaydetti.

Hüseyin Avni Danyal

Olgun'un tam adının "Soner Atadan Olgun" olduğunu ve sanatının ötesinde derin bir entelektüel birikime sahip bulunduğunu aktaran Danyal, "Müzisyenliği çok ön plana çıktı ama Soner benim için çok iyi bir dergiciydi, iyi bir edebiyatçıydı, iyi bir oyun yazarıydı, iyi bir dosttu, iyi bir ağabeydi. Ne zaman bir şeyin eksikliğini duysam, yanına gittiğimde hep destek oldu." ifadelerini kullandı.

Soner Olgun’a son görev! Eski eşinden ağlatan veda: Elif bana emanet, merak etme

Sanatçının arkadaşı Murat Aksu da Olgun'un özel bir insan olduğunu belirterek, "Bu kadar geniş bir repertuvarı, hiçbir nota ve yazıya bakmadan hatırlayan, saatlerce felsefe, edebiyat ve tiyatro üzerine sohbet edebildiğimiz bir insandı. Bunları yaparken de hiçbir bencillik veya ego barındırmaz, son derece naif bir şekilde konuşurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Soner Olgun’a son görev! Eski eşinden ağlatan veda: Elif bana emanet, merak etme

“CANIMIZ ARKADAŞIMIZDI”

Oyuncu Menderes Samancılar ise sevdiklerini uğurlamanın zorluğına dair, "Soner için söylenecek her şey yetersiz kalır. Onu çok seviyorduk, canımız arkadaşımızdı. Nur içinde yatsın." diye konuştu.

Menderes Samancılar

"10 PARMAĞINDA 10 MARİFET OLAN BİR SANATÇIYDI"

Yönetmen ve gazetecei Nebil Özgentürk, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin tiyatro kökenli bir sanatçı olan Olgun için anlamlı bir mekan olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Onun son 35 yıllık yaşamı hep müzikle geçti. Güzel türküler, şarkılar yorumladı, besteler yaptı. 10 parmağında 10 marifet insanlar vardır ya, sanıyorum Soner öyle bir insandı. Muazzam bir mizah yeteneği ve derviş sabrı vardı. 7 saat boyunca sahnede kalıp herkese uyum sağlayan çok özel bir sahne insanıydı. Çok iyi bir gazeteciydi, yayın yönetmenliği yaptı. Türk müziğinin yanı sıra dünya müziğini de çok iyi yorumlardı."

Dramaturg Hilmi Zafer Şahin, Soner Olgun ile öğrencilik yıllarından itibaren süregelen dostluklarına değinerek, sanatçının gençlik yıllarında İzmir'de bağlama dersleri verdiğini, gazetelerde kültür-sanat sayfaları hazırlayarak birçok gencin yazarlık serüvenine katkı sunduğunu ve ülkesinin değerlerine gönülden bağlı bir sanatçı olduğunu belirtti.

ESKİ EŞİ: ELİF BANA EMANET

Sanatçının eski eşi Özlem Koldaş ise 21 yaşından bu yana sahneyi ve hayatı paylaştıklarını dile getirerek, "O kliplerin hepsini biz birlikte çektik. Kendi kliplerini kendi yönetti. Bir kızımız var, Elif bana emanet Soner, hiç merak etme ona çok iyi bakacağım." dedi.

Özlem Koldaş

TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Olgun için Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Ferman Toprak

Müzisyen Ferman Toprak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, derin üzüntü duyduğunu söyleyerek "Hepimizin sonunda gideceğimiz yer toprak ama hayatta verdiğiniz mücadelede insanlara ne bıraktığınız önemli. Soner ağabey de güzel yaşadı, güzel izler bıraktı. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Hamdi Alkan

“VAKİTSİZ AYRILDI MAALESEF”

Oyuncu Hamdi Alkan da kadim bir dostunu kaybettiklerini dile getirerek, "Vakitsiz ayrıldı maalesef, hastalık süreci kötü oldu. Anılarıyla bizimle yaşamaya devam edecek. Yaklaşık bir ay önce kendisini hastanede ziyaret etmiştim, görüşmüştük. Son ana kadar son derece dirayetliydi, ona da o yakışırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Olgun'un cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda defnedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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