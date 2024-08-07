Atlı Köşk yine sahne oluyor

Atlı Köşk’te yer alan Sakıp Sabancı Müzesinde (SSM) her sene yapılan “Müzede Sahne” faaliyeti, 22-25 Ağustos tarihleri arasında yine seyirciyle buluşacak.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -“Gözler Duyar Kulaklar Görür” temasıyla düzenlenecek program, Ayşe Draz’ın sanat yönetmenliğinde, farklı disiplinleri bir araya getirerek seyircilerin çeşitli duyularına hitap edecek.

“Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” oyununda bir müzede güvenlik görevlisini canlandırdığı Dave rolüyle 2016 yılında Afife Tiyatro Ödüllerinde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazanan İbrahim Selim, sanatın modern hayatla olan ironik ilişkisini işleyen bu oyunu ilk defa bir müzede sahneleyecek.

Bunun yanı sıra, “Mahallemiz Eşrafından”, “Geçen Gün”, “Parrhesia 2” ve “Ama” oyunları Müzede Sahne çerçevesinde seyirciyle buluşacak.