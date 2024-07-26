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Dünyada ilk! Kravatın tarihi bu müzede

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyada ilk! Kravatın tarihi bu müzede

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kravatın anavatanı dünyanın ilk kravat müzesine ev sahipliği yapıyor. 17. asırda Hırvat askerlerince dünyaya tanıtılan kravatın geçirdiği dönüşüm gözler önüne seriliyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kravatın doğduğu yer olan Hırvatistan’ın başkenti Zagreb, dünyanın ilk kravat müzesine ev sahipliği yapıyor.

Kravatların tarihî önemini vurgulamak için açılan Cravaticum butik müzesinde, 17. asırda Hırvat askerlerince dünyaya tanıtılan kravatın geçirdiği dönüşüm gözler önüne seriliyor.

Müzenin dikkat çeken koleksiyonu içinde kurşun geçirmez malzemeden ve yılan derisinden yapılmış kravatalar da yer alıyor.

Müzede sanatçıların kravatlara dair ürettiği çağdaş sanat eserleri de sergileniyor.

 

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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