Dünyada ilk! Kravatın tarihi bu müzede
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kravatın anavatanı dünyanın ilk kravat müzesine ev sahipliği yapıyor. 17. asırda Hırvat askerlerince dünyaya tanıtılan kravatın geçirdiği dönüşüm gözler önüne seriliyor.
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kravatın doğduğu yer olan Hırvatistan’ın başkenti Zagreb, dünyanın ilk kravat müzesine ev sahipliği yapıyor.
Kravatların tarihî önemini vurgulamak için açılan Cravaticum butik müzesinde, 17. asırda Hırvat askerlerince dünyaya tanıtılan kravatın geçirdiği dönüşüm gözler önüne seriliyor.
Müzenin dikkat çeken koleksiyonu içinde kurşun geçirmez malzemeden ve yılan derisinden yapılmış kravatalar da yer alıyor.
Müzede sanatçıların kravatlara dair ürettiği çağdaş sanat eserleri de sergileniyor.
Düzenleyen: Baki Sancak - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi