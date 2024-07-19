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Haberler > Kültür - Sanat > Başaran'ın filmi Uçurtmayı Vurmasınlar 35 sene sonra canlandı!

Başaran'ın filmi Uçurtmayı Vurmasınlar 35 sene sonra canlandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başaran&#039;ın filmi Uçurtmayı Vurmasınlar 35 sene sonra canlandı!
Tunç Başaran, Mubi, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tunç Başaran’ın “Uçurtmayı Vurmasınlar” filmi 35 sene sonra restore edildi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yönetmen Tunç Başaran’ın Feride Çiçekoğlu’nun aynı adlı romanından sinemaya adapte ettiği “Uçurtmayı Vurmasınlar” filmi restore edildi. 1989 tarihli eseri yenileyen dijital platform MUBI, 4K kalitesindeki yeni versiyonuyla pek yakında yayınlayacak.

Eser, son teknoloji yazılım ve teknikler kullanılarak fiziki ve dijital restorasyondan geçti. Yenilemede Başaran’ın yönetmenlik tercihlerine ve 4:3 oranındaki orijinal kadraja sadık kalındı. Eser, bir hapishanenin kadınlar koğuşunda annesiyle yasayan beş yasındaki Barış ve mahkûmlardan İnci’nin duygu yüklü arkadaşlığını mevzu ediniyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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