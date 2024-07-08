Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Beş asırlık kalede gitar konseri! Polonyalı sanatçı sahne aldı

Beş asırlık kalede gitar konseri! Polonyalı sanatçı sahne aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beş asırlık kalede gitar konseri! Polonyalı sanatçı sahne aldı

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beş asırlık, Çeşme Kalesi'nde Uluslararası İzmir Festivali çerçevesinde Polonyalı klasik gitar sanatçısı Marcin Dylla sahne aldı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  Tarihi beş yüz sene önceye uzanan Çeşme Kalesi’nde konser yapıldı...

Sultan II. Bayezid devrine rastlayan 1508 yılında İzmir’in Çeşme ilçesinde inşa edilen kalede, Uluslararası İzmir Festivali çerçevesinde Polonyalı klasik gitar sanatçısı Marcin Dylla sahne aldı.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen festivalin tarihi MÖ 4 yüzyıla uzanan Agora ören yerinde 11 Temmuz’da düzenlenecek Camerata Balcanica Ensemble konseriyle devam edeceği duyuruldu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türk sinemasının bilinirliği artıyor! Beyazperdenin kalbi̇ 12 Punto'da atacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk sinemasının bilinirliği artıyor! Beyazperdenin kalbi̇ 12 Punto'da atacak - Kültür - SanatTürk sinemasının bilinirliği artıyor! Beyazperdenin kalbi̇ 12 Punto'da atacakOk yaydan çıktı eşsiz kitaplara dönüştü! Okçuluk “hazineleri” sergileniyor - Kültür - SanatOk yaydan çıktı eşsiz kitaplara dönüştüSırplar tarihi camiyi savaşta ortadan kaldırdı! Türkiye yeniden inşa etti - Kültür - SanatSırplar yıktı, Türkiye yeniden inşa etti'Kayıp kent' Togu Balık'ın kalıntıları bulundu - Kültür - Sanat'Kayıp kent' Togu Balık'ın kalıntıları bulunduKapadokya'da tarihi keşif! Kapatılan yolun altından neler çıktı neler - Kültür - SanatHeyecanlandıran keşif! Kapatılan yolun altından tarih çıktı31. defa yapılıyor! Caz festivali ödüllerle başladı - Kültür - SanatCaz festivali ödüllerle başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...