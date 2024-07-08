Beş asırlık kalede gitar konseri! Polonyalı sanatçı sahne aldı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beş asırlık, Çeşme Kalesi'nde Uluslararası İzmir Festivali çerçevesinde Polonyalı klasik gitar sanatçısı Marcin Dylla sahne aldı.
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Tarihi beş yüz sene önceye uzanan Çeşme Kalesi’nde konser yapıldı...
Sultan II. Bayezid devrine rastlayan 1508 yılında İzmir’in Çeşme ilçesinde inşa edilen kalede, Uluslararası İzmir Festivali çerçevesinde Polonyalı klasik gitar sanatçısı Marcin Dylla sahne aldı.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen festivalin tarihi MÖ 4 yüzyıla uzanan Agora ören yerinde 11 Temmuz’da düzenlenecek Camerata Balcanica Ensemble konseriyle devam edeceği duyuruldu.
Düzenleyen: Baki Sancak - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi