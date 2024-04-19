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Brian Cox, Joaquin Phoenix'in performansını yerden yere vurdu: Ondan daha iyi oynardım!

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Brian Cox, Joaquin Phoenix&#039;in performansını yerden yere vurdu: Ondan daha iyi oynardım!

Kültür - Sanat Haberleri

"Napoleon" filminde rol alan ödüllü oyuncu Joaquin Phoenix'in performansı hakkında Succession Altın Küre'yi alan Brian Cox'tan ağır eleştiriler geldi.

Oscar adayı tarihi drama hakkında konuşan Cox, Phoenix'in performansı için "korkunç" dedi.

 Cennetin Krallığı, Gladyatör gibi epik ve tarihi filmlerdeki başarısıyla tanınan usta yönetmen Ridley Scott' Napolyon’un hayat hikayesiyle karşımıza çıkmış, filmin başrolünde Joaquin Phoenix yer almıştı.

Phoenix o yılki Oscar Ödülleri’ne damga vuran Gladyatör filminde de Scott’la birlikte çalışmıştı.

"ONDAN DAHA İYİ OYNARDIM"

The Standard'ın haberine göre Joaquin Phoenix'in Napolyon filmindeki performansı hakkında konuşan Cox, şu yorumu yaptı:

Brian Cox, Joaquin Phoenix'in performansını yerden yere vurdu: Ondan daha iyi oynardım! - 1. Resim

"Korkunç. Korkunç. Joaquin Phoenix'ten gerçekten korkunç bir performans. Gerçekten dehşet verici. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Bence bu tamamen onun hatası ve Ridley Scott'ın ona yardım ettiğini sanmıyorum. Joaquin Phoenix'ten çok daha iyi oynardım, bunu söyleyebilirim. Bunun iyi bir drama olduğunu söyleyebilirsiniz. Hayır - bu yalan."

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