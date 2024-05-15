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Haberler > Kültür - Sanat > Cannes Film Festivali 2024... Grev ve #MeToo ile başladı, gözyaşlarıyla devam ediyor
CANLI ANLATIM

Cannes Film Festivali 2024... Grev ve #MeToo ile başladı, gözyaşlarıyla devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar, Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cannes Film Festivali 2024... Grev ve #MeToo ile başladı, gözyaşlarıyla devam ediyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Ajanslar, Türkiye Gazetesi

77. Cannes Film Festivali başladı. 22 filmin yarışacağı festival dünyanın en popüler sinema faaliyetlerinden biri. Fransız sinemasının en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Altın Palmiye'nin kazananı 25 Mayıs'ta belli olacak. İşte anlık festivaldeki gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti
  • ONUR ÖDÜLÜNÜ ALAN MERYL STREEP DUYGULARINA HAKİM OLAMADI
  • #MeToo VE PROTESTO GERGİNLİĞİ
  • TÜRK SİNEMASI STANDI KURULDU
  • GREV ÇAĞRISI ENDİŞELENDİRDİ
  • ALTIN PALMİYE ADAYLARI

15.05.2024 14:16

ONUR ÖDÜLÜNÜ ALAN MERYL STREEP DUYGULARINA HAKİM OLAMADI

Dünyaca ünlü oyuncu Meryl Streep, Altın Palmiye Onur Ödülü’nü meslektaşı Juliette Binoche’un elinden aldı. 

Julie & Julia’, ‘Demir Leydi’ , ‘Kramer vs Kramer’ , ‘Mamma Mia’ gibi unutulmaz filmlerle tanınan Meryl Streep, 1988’de ‘Evil Angels’ filmiyle festivalde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştü.

Üç Oscar ödülüne sahip Streep, bu yıl ise Altın Palmiye Onur Ödülü’nü aldı. 

Cannes Film Festivali’nde gözyaşları! Onur ödülünü alan Merly Streep duygularına hakim olamadı - 2. Resim

14.05.2024 17:29

#MeToo VE PROTESTO GERGİNLİĞİ

Festival ifşa söylentileri, grev beklentileri ve protesto gerilimiyle başladı. Fransız basınında çıkan haberlere göre; festival esnasında Fransız film endüstrisinden birçok erkek oyuncu, yönetmen ve yapımcı hakkında cinsel istismar iddiasının ortaya atılması bekleniyor.

Hollywood’daki #MeToo’ya benzer iddialarla suçlanacak kişiler arasında 10 sinemacının olduğunu söyleniyor.

Bu sebeple bazı adayların festivalde çekilmesi gündeme gelebilir. Bu durumla mücadele etmek için festival komitesinin bir kriz yönetim ekibi tuttuğu da iddia ediliyor. 

Cannes Film Festivali 2024... - 2. Resim

Bunun yanında dünyadaki birçok sanat faaliyetinde olduğu gibi festival esnasında da İsrail bombardımanı altındaki Gazze’de yaşanan insanı drama dikkat çekmek için bir dizi protestonun yapılması bekleniyor.

14.05.2024 16:32

TÜRK SİNEMASI STANDI KURULDU

 Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının organizasyonuyla Türk sineması tanıtılıyor.

Cannes Film Festivali 2024... - 3. Resim

Filmlerden örneklerle Türk sinemasının zenginliği, Türk sinemasının önde gelen isimlerinin katılımıyla ziyaretçilere sunulacak.

Festivalde, Türkiye'nin sinema endüstrisi ve film yapımcılığı hakkında bilgi vermek için özel bir etkinlik de düzenlenecek.

14.05.2024 16:05

GREV ÇAĞRISI ENDİŞELENDİRDİ

Festivalin açılış töreni Cannes şehrinde Grand Theatre Lumiere sahnesinde yapılıyor.

Festivalin hazırlıkları tamamlanırken 'Ekranların Arkasındaki Yoksulluk'  (Sous les Ecrans la Deche) hareketi, festival çalışanlarına için grev çağrısında bulundu.

Cannes Film Festivali 2024... - 4. Resim

Hem festival çalışanlarından hem de diğer sinema çalışanlarından "faaliyeti sekteye uğratabilecek" bir grev yapmalarını istedi.

14.05.2024 09:38

ALTIN PALMİYE ADAYLARI

  1. Agathe Riedinger - Wild Diamond
  2. Ali Abbasi - The Apprentice
  3. Andrea Arnold - Bird
  4. Christophe Honoré - Marcello Mio
  5. Coralie Fargeat - The Substance
  6. David Cronenberg - The Shrouds
  7. Emanuel Parvu - Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde
  8. Francis Ford Coppola - Megalopolis
  9. Gilles Lellouche - Beating Hearts
  10. Jacques Audiard - Emilia Perez
  11. Jia Zhang-Ke - Caught by the Tides
  12. Karim Aïnouz - Motel Destino
  13. Kirill Sinyor - Limonov: Kirill Serebrennikov'dan The Ballad
  14. Magnus von Horn - The Girl With the Needle
  15. Michel Hazanavicius - The Most Precious of Cargoes
  16. Miguel Gomes - Grand Tour
  17. Mohammad Rasoulof - The Seed of the Sacred Fig.
  18. Paolo Sorrentino - Parthenope
  19. Paul Schrader - Oh, Canada
  20. Payal Kapadia - All We Imagine as Light
  21. Sean Baker - Anora
  22. Yorgos Lanthimos - Kinds of Kindness

Altın Palmiye'nin sahibi 25 Mayıs'ta festivalin kapanış töreninde açıklanacak.

Yer: Cannes

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Ajanslar, Türkiye Gazetesi
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