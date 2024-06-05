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Haberler > Kültür - Sanat > ‘Dualı Gömlekler’ Roma’da sergileniyor

‘Dualı Gömlekler’ Roma’da sergileniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Dualı Gömlekler’ Roma’da sergileniyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osmanlı padişahlarının kötülüklerden korunmak maksadıyla giydiği dualı gömleklerin bire bir ölçüsünde hazırlanan eserlerden oluşan “Dualı Gömlekler” sergisi İtalya’nın başşehri Roma’da sanatseverlerle buluştu.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezinde açılan sergide; hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve ekibi tarafından hazırlanan 30 eser yer aldı. Vanlıoğlu serginin üzerinde 10 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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