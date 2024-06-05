‘Dualı Gömlekler’ Roma’da sergileniyor
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Osmanlı padişahlarının kötülüklerden korunmak maksadıyla giydiği dualı gömleklerin bire bir ölçüsünde hazırlanan eserlerden oluşan “Dualı Gömlekler” sergisi İtalya’nın başşehri Roma’da sanatseverlerle buluştu.
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezinde açılan sergide; hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve ekibi tarafından hazırlanan 30 eser yer aldı. Vanlıoğlu serginin üzerinde 10 yıldır çalıştıklarını söyledi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi