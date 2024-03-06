En eski ekmek muamması! Çatalhöyük’ten çıkan 8.500 yıllık buluntu kafa karıştırdı

2018 yılında Ürdün’ün Kara Çöl arkeolojik sahasında yaklaşık 14.500 yıllık pişirilmiş bir ekmeğin kalıntıları bulunmuş ve “en eski ekmek” olarak arkeoloji dünyasına duyurulmuştu.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Dünyada şehirleşmenin olduğu ilk yerlerden Konya’daki Çatalhöyük’te yapılan arkeolojik kazılarda 8 bin 600 yıllık “ekmek” buluntusu keşfedildi.

Buluntu, Çatalhöyük’te birbirlerine bitişik kerpiç evlerin yer aldığı “Mekân 66” adlı alandaki fırın yapısında gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ali Umut Türkcan ise keşfedilen şeyin “dünyanın en eski ekmeği” olduğunu iddia etti.

AA’ya açıklama yapan Türkcan “Çatalhöyük’teki bu buluntunun dünyanın en eski ekmeği olduğunu söyleyebiliriz. Somun ekmeğin küçültülmüş hâli. Ortasına parmak basılmış, fırına girmemiş ama mayalanmış, içindeki nişastalarla beraber günümüze gelmiş” dedi.

ÜRDÜN’DEKİ 14 BİN YILLIK

Ancak bu açıklama akıllarda soru işaretleri meydana getirdi. 2018 yılında Ürdün’ün Kara Çöl arkeolojik sahasında yaklaşık 14.500 yıllık pişirilmiş bir ekmeğin kalıntıları bulunmuş ve “en eski ekmek” olarak arkeoloji dünyasına duyurulmuştu.

Öte yandan Çatalhöyük’te keşfedilen buluntunun pişirilmemiş bir hamur olduğu belirtiliyor.